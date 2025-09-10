Botrány Romániában: lemondásra készül a 80 éves kapitány a ciprusi kudarc után

A románok kedden csak 2–2-es döntetlent játszottak Cipruson a világbajnoki selejtezősorozatban. A találkozó után a 80 éves edző azt mondta:

nem gyáva, és nem akarja cserbenhagyni a csapatot, de ha a román szövetségnek vannak alternatívái és tud egy életképes megoldást, akkor hajlandó lenne minden további nélkül távozni a posztjáról.

Lucescu már a ciprusi mérkőzés előtt is a támadások kereszttüzében állt – mivel múlt pénteken házigazdaként 3–0-ra kikaptak Kanadától felkészülési meccsen –, és ez csak fokozódott, miután csapata kétgólos előnyből pontokat veszített. A DigiSport beszámolója szerint

a dühös román szurkolók Nicosiában a találkozó lefújása után a kapitány lemondását követelték.

Románia öt mérkőzés után mindössze hét ponttal rendelkezik csoportjában – amelyben Cipruson kívül Ausztria, Bosznia-Hercegovina és San Marino szerepel még –, és tulajdonképpen már csak matematikai esélye van arra, hogy csoportja első két helyének valamelyikén végezzen.