Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mircea Lucescu román válogatott Románia

Botrány Romániában: lemondásra készül a 80 éves kapitány a ciprusi kudarc után

2025. szeptember 10. 19:49

A román labdarúgó-válogatottat irányító Mircea Lucescu felajánlaná a lemondását, ha a szövetség találna egy másik szakembert a helyére.

2025. szeptember 10. 19:49
null

A románok kedden csak 2–2-es döntetlent játszottak Cipruson a világbajnoki selejtezősorozatban. A találkozó után a 80 éves edző azt mondta: 

nem gyáva, és nem akarja cserbenhagyni a csapatot, de ha a román szövetségnek vannak alternatívái és tud egy életképes megoldást, akkor hajlandó lenne minden további nélkül távozni a posztjáról.

Lucescu már a ciprusi mérkőzés előtt is a támadások kereszttüzében állt – mivel múlt pénteken házigazdaként 3–0-ra kikaptak Kanadától felkészülési meccsen –, és ez csak fokozódott, miután csapata kétgólos előnyből pontokat veszített. A DigiSport beszámolója szerint 

a dühös román szurkolók Nicosiában a találkozó lefújása után a kapitány lemondását követelték.

Románia öt mérkőzés után mindössze hét ponttal rendelkezik csoportjában – amelyben Cipruson kívül Ausztria, Bosznia-Hercegovina és San Marino szerepel még –, és tulajdonképpen már csak matematikai esélye van arra, hogy csoportja első két helyének valamelyikén végezzen.

A H-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Bosznia-Hercegovina 12 pont (5 mérkőzés)
2. Ausztria 12 (4)
3. Románia 7 (5)
4. Ciprus 5 (4)
5. San Marino 0 (5)

A válogatottat tavaly augusztus óta irányító Lucescu korábban az Internazionale, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Doneck, a szentpétervári Zenit és a Dinamo Kijev vezetőedzője, illetve a török nemzeti együttes szövetségi kapitánya volt. Hazája válogatottját 1981 és 1986 között már irányította egyszer.

Jelenleg ő az egyetlen aktív labdarúgóedző, aki már elmúlt 80 éves.

Korábban csak hárman dolgoztak ebben az életkorban: 

  • a német Otto Pfister 
  • és az uruguayi Roque Máspoli szintén válogatottat irányított, 
  • a francia Roger Lemerre pedig Tunéziában tevékenykedett klubedzőként. 

Lucescu hét és fél hónap múlva dönthetné meg Lemerre korrekordját.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Ciprus–Románia 2–2

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!