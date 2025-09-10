Botrány Romániában: lemondásra készül a 80 éves kapitány a ciprusi kudarc után

Botrány Aradon: megmutatták a magyar játékosnak, hogy ki az úr a háznál
A román labdarúgó-válogatottat irányító Mircea Lucescu felajánlaná a lemondását, ha a szövetség találna egy másik szakembert a helyére.
A románok kedden csak 2–2-es döntetlent játszottak Cipruson a világbajnoki selejtezősorozatban. A találkozó után a 80 éves edző azt mondta:
nem gyáva, és nem akarja cserbenhagyni a csapatot, de ha a román szövetségnek vannak alternatívái és tud egy életképes megoldást, akkor hajlandó lenne minden további nélkül távozni a posztjáról.
Lucescu már a ciprusi mérkőzés előtt is a támadások kereszttüzében állt – mivel múlt pénteken házigazdaként 3–0-ra kikaptak Kanadától felkészülési meccsen –, és ez csak fokozódott, miután csapata kétgólos előnyből pontokat veszített. A DigiSport beszámolója szerint
a dühös román szurkolók Nicosiában a találkozó lefújása után a kapitány lemondását követelték.
Románia öt mérkőzés után mindössze hét ponttal rendelkezik csoportjában – amelyben Cipruson kívül Ausztria, Bosznia-Hercegovina és San Marino szerepel még –, és tulajdonképpen már csak matematikai esélye van arra, hogy csoportja első két helyének valamelyikén végezzen.
A H-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Bosznia-Hercegovina 12 pont (5 mérkőzés)
2. Ausztria 12 (4)
3. Románia 7 (5)
4. Ciprus 5 (4)
5. San Marino 0 (5)
A válogatottat tavaly augusztus óta irányító Lucescu korábban az Internazionale, a Galatasaray, a Besiktas, a Sahtar Doneck, a szentpétervári Zenit és a Dinamo Kijev vezetőedzője, illetve a török nemzeti együttes szövetségi kapitánya volt. Hazája válogatottját 1981 és 1986 között már irányította egyszer.
Jelenleg ő az egyetlen aktív labdarúgóedző, aki már elmúlt 80 éves.
Korábban csak hárman dolgoztak ebben az életkorban:
Lucescu hét és fél hónap múlva dönthetné meg Lemerre korrekordját.
