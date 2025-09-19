Newcastle–Barcelona: Gary Lineker óta nem történt ilyen – csak angolok szereztek gólt, mégis a spanyolok nyertek

„Slot egyik legmegbízhatóbb embere” – meg nem énekelt hősként írnak Szoboszlairól
Marcus Rashford ismét betalált Angliában. A Barcelona kölcsönjátékosa duplázott a Newcastle elleni BL-meccsen.
Az FC Barcelona csütörtök este 2–1-re nyert a Newcastle United vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A meccs érdekessége, hogy mindhárom gólt angol játékos jegyezte.
Mivel a Barcelona oldaláról a csapat legnagyobb sztárja, Lamine Yamal sérülés miatt nem léphetett pályára, Hansi Flick vezetőedzőnek meg kellett találnia a megoldást a pótlására. Végül a Manchester Unitedtől idény végéig kölcsönvett Marcus Rashfordnak adott bizalmat, aki a második félidőben előbb fejjel szerzett vezetést, majd egy óriási bombával duplázta meg az előnyt.
„Az edzéseken mindig megtapasztaljuk, hogy milyen minőséget képvisel, és ezt most ma is láthattuk – idézte Flicket az UEFA. – Örülök neki. Ő több lehetőséget biztosít számunkra. Ez a két gól segít Marcusnak, hogy a következő lépcsőfokra érjen. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalma.”
Rashford így nyilatkozott:
„A célunk megnyerni a Bajnokok Ligáját, nincs is más a fejünkben. Nehéz lesz, de ezzel tisztában vagyunk – jelentette ki a 27 éves támadó. A bombagólja kapcsán úgy fogalmazott, hogy a legszebb találatai közé tartozik, de az első is tetszett neki, mivel az egy remek csapatmunka eredménye volt. – Örülök, hogy segíthettem a gárdát és hozzájárulhattam a győzelemhez. Tudtuk jól, hogy milyen nehéz dolgunk lesz itt az este.”
A Transfermarkt becslése szerint jelenleg 50 millió eurót érő Rashford hozzátette, hogy jól érzi magát a katalánoknál, ahol most a futball egy másik oldalát is megismerheti, és ezáltal egy jobb játékossá válhat.
„Nagyszerű érzés a Barcelonáért játszani, és annyi meccset szeretnénk megnyerni, amennyit csak lehet. Üdítő érzés ezekkel a srácokkal együtt futballozni” – jelentette ki. Az edzőt is dicsérte, aki önbizalmat ad neki.
Már azelőtt tudtam, hogy egy jó edző, mielőtt idejöttem volna, de igazi öröm vele dolgozni.”
Érdekesség, hogy Rashford csupán a második olyan futballista lett, aki angolként talált be a Barcelonában egy európai kupamérkőzésen. Korábban erre csak Gary Lineker volt képes.
A hazaiak szépítő gólját a szintén angol Anthony Gordon szerezte a 90. percben.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 1. forduló
Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) 1–2 (Gordon 90., ill. Rashford 58., 67.)
Fotó: Oli Scarff/AFP