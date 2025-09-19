Newcastle–Barcelona: Gary Lineker óta nem történt ilyen – csak angolok szereztek gólt, mégis a spanyolok nyertek

Az FC Barcelona csütörtök este 2–1-re nyert a Newcastle United vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A meccs érdekessége, hogy mindhárom gólt angol játékos jegyezte.

Idegenbeli győzelemmel kezdett a Barcelona, amelynek hőse Rashford volt (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Mivel a Barcelona oldaláról a csapat legnagyobb sztárja, Lamine Yamal sérülés miatt nem léphetett pályára, Hansi Flick vezetőedzőnek meg kellett találnia a megoldást a pótlására. Végül a Manchester Unitedtől idény végéig kölcsönvett Marcus Rashfordnak adott bizalmat, aki a második félidőben előbb fejjel szerzett vezetést, majd egy óriási bombával duplázta meg az előnyt.

„Az edzéseken mindig megtapasztaljuk, hogy milyen minőséget képvisel, és ezt most ma is láthattuk – idézte Flicket az UEFA. – Örülök neki. Ő több lehetőséget biztosít számunkra. Ez a két gól segít Marcusnak, hogy a következő lépcsőfokra érjen. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalma.”

Rashford így nyilatkozott: