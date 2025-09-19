Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
newcastle united Newcastle Gary Lineker Marcus Rashford Bajnokok Ligája Barcelona

Newcastle–Barcelona: Gary Lineker óta nem történt ilyen – csak angolok szereztek gólt, mégis a spanyolok nyertek

2025. szeptember 19. 08:10

Marcus Rashford ismét betalált Angliában. A Barcelona kölcsönjátékosa duplázott a Newcastle elleni BL-meccsen.

2025. szeptember 19. 08:10
null

Az FC Barcelona csütörtök este 2–1-re nyert a Newcastle United vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A meccs érdekessége, hogy mindhárom gólt angol játékos jegyezte.

Idegenbeli győzelemmel kezdett a Barcelona, amelynek hőse Rashford volt
Idegenbeli győzelemmel kezdett a Barcelona, amelynek hőse Rashford volt (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Mivel a Barcelona oldaláról a csapat legnagyobb sztárja, Lamine Yamal sérülés miatt nem léphetett pályára, Hansi Flick vezetőedzőnek meg kellett találnia a megoldást a pótlására. Végül a Manchester Unitedtől idény végéig kölcsönvett Marcus Rashfordnak adott bizalmat, aki a második félidőben előbb fejjel szerzett vezetést, majd egy óriási bombával duplázta meg az előnyt.

„Az edzéseken mindig megtapasztaljuk, hogy milyen minőséget képvisel, és ezt most ma is láthattuk – idézte Flicket az UEFA.Örülök neki. Ő több lehetőséget biztosít számunkra. Ez a két gól segít Marcusnak, hogy a következő lépcsőfokra érjen. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalma.”

Rashford így nyilatkozott:

„A célunk megnyerni a Bajnokok Ligáját, nincs is más a fejünkben. Nehéz lesz, de ezzel tisztában vagyunk – jelentette ki a 27 éves támadó. A bombagólja kapcsán úgy fogalmazott, hogy a legszebb találatai közé tartozik, de az első is tetszett neki, mivel az egy remek csapatmunka eredménye volt. – Örülök, hogy segíthettem a gárdát és hozzájárulhattam a győzelemhez. Tudtuk jól, hogy milyen nehéz dolgunk lesz itt az este.”

A Transfermarkt becslése szerint jelenleg 50 millió eurót érő Rashford hozzátette, hogy jól érzi magát a katalánoknál, ahol most a futball egy másik oldalát is megismerheti, és ezáltal egy jobb játékossá válhat.

„Nagyszerű érzés a Barcelonáért játszani, és annyi meccset szeretnénk megnyerni, amennyit csak lehet. Üdítő érzés ezekkel a srácokkal együtt futballozni” – jelentette ki. Az edzőt is dicsérte, aki önbizalmat ad neki.

Már azelőtt tudtam, hogy egy jó edző, mielőtt idejöttem volna, de igazi öröm vele dolgozni.”

Érdekesség, hogy Rashford csupán a második olyan futballista lett, aki angolként talált be a Barcelonában egy európai kupamérkőzésen. Korábban erre csak Gary Lineker volt képes.


A Barcelona győzelemmel rajtolt

A hazaiak szépítő gólját a szintén angol Anthony Gordon szerezte a 90. percben.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 1. forduló
Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) 1–2 (Gordon 90., ill. Rashford 58., 67.)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Oli Scarff/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!