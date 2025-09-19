„Hiszen a jóravaló emberek elutasítják az előítéleteket. Őszintén felháborodnak a melegek, feketék, romák vagy románok szidásán. Ilyesmire csak a szotyiköpködő, bunkó, rasszista, alkoholista, bajkeverő, fél – vagy tán egészen az – bűnöző szurkolók vetemednek. Mint az »ugye közismert«. Ahogyan azt »mind jól tudjuk«. A szurkolók a hazai wannabe szellemi elit cigányai. Akiket »ismerünk már«, akiknél »tudod, hogy megy ez«. Akikkel kapcsolatban a magyar véleményformáló értelmiség jelentős részében (és sokszor az ő hatásukra jóval szélesebb körben) az általánosító megbélyegzés, lesajnáló megvetés, vagy akár a kifejezetten alpári gyalázkodás nem vétek, hanem egyenesen elvárás, belépőkártya a civilizált emberek közé. Akiket, ha megütnek a szekusok vagy a rendőrök, akkor »biztosan megérdemelték«, ha panaszkodnak emiatt, »még ezeknek áll feljebb«.

És akiket épp ezért szinte soha senki nem véd meg – néhány lepattanó szavazatra vadászó politikuson kívül, akitől gyakorlati segítségre, jogvédelemre legfeljebb akkor számíthatnak, ha külföldön vegzálják őket. (A kormánnyal baráti viszonyt ápoló rezsimek testvéri gumibotjaival szemben persze még ebben az esetben sem.) Magyarországon számos etnikai, szexuális és társadalmi csoportot ér sokféle méltánytalanság. Ám a futballszurkolók az egyetlen olyan kisebbség (hiszen az emberek nagy többsége nem jár rendszeresen meccsre), akiket úgy lehet pellengérre állítani, mocskolni, sőt, fizikailag is bántalmazni, hogy még a közvélemény formálói vagy a jogvédő szervezetek sem horgadnak fel rajta.

A szurkolófóbia az egyetlen olyan előítélet, amely mindenféle következmény nélkül képviselhető a nyilvánosságban.

Az MLSZ ostoba és rosszindulatú kisfilmje nemcsak egy kommunikációs baki, hanem ennek a helyzetnek az egyenes következménye. Ezért juthatott egyáltalán eszébe bárkinek a szövetségnél ez az ötlet, és ezért mehetett át a döntéshozatalon, anélkül, hogy bárkinek is eszébe jutott volna, hogy lényegében azokat köpik szemen, akiket képviselnek.

A videót övező általános felháborodás azonban mintha az alagút végén pislákoló fény lenne. A megmondóemberek nagy többsége most is hallgat, a felelősök a helyükön vannak, de a társadalom immunrendszere talán megmozdul végre. Talán kezdjük már megérteni: a jóravaló, civilizált kultúrember többek közt arról ismerszik meg, hogy nem akkor érzi magát annak, ha másokat nem jóravalónak, nem civilizáltnak és nem kultúrembernek bélyegez. Hogy az előítélet, a gyűlölet és a megszégyenítés nem mások fölé emel minket, hanem leránt a sárba. A szurkolókat évtizedek óta újra meg újra erre emlékeztetik – sokszor jogosan. Ideje lenne már velük szemben is betartani az oly sokszor hallott intelmeket. Mert a gyűlölet tényleg nem pálya. A szurkolóval szemben sem.”