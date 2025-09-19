Ft
A szurkológyűlölet nem pálya

2025. szeptember 19. 19:18

Az előítélet, a gyűlölet és a megszégyenítés nem mások fölé emel minket, hanem leránt a sárba.

2025. szeptember 19. 19:18
Balogh Gábor
Balogh Gábor
Öt

„Hiszen a jóravaló emberek elutasítják az előítéleteket. Őszintén felháborodnak a melegek, feketék, romák vagy románok szidásán. Ilyesmire csak a szotyiköpködő, bunkó, rasszista, alkoholista, bajkeverő, fél – vagy tán egészen az – bűnöző szurkolók vetemednek. Mint az »ugye közismert«. Ahogyan azt »mind jól tudjuk«. A szurkolók a hazai wannabe szellemi elit cigányai. Akiket »ismerünk már«, akiknél »tudod, hogy megy ez«. Akikkel kapcsolatban a magyar véleményformáló értelmiség jelentős részében (és sokszor az ő hatásukra jóval szélesebb körben) az általánosító megbélyegzés, lesajnáló megvetés, vagy akár a kifejezetten alpári gyalázkodás nem vétek, hanem egyenesen elvárás, belépőkártya a civilizált emberek közé. Akiket, ha megütnek a szekusok vagy a rendőrök, akkor »biztosan megérdemelték«, ha panaszkodnak emiatt, »még ezeknek áll feljebb«.

És akiket épp ezért szinte soha senki nem véd meg – néhány lepattanó szavazatra vadászó politikuson kívül, akitől gyakorlati segítségre, jogvédelemre legfeljebb akkor számíthatnak, ha külföldön vegzálják őket. (A kormánnyal baráti viszonyt ápoló rezsimek testvéri gumibotjaival szemben persze még ebben az esetben sem.) Magyarországon számos etnikai, szexuális és társadalmi csoportot ér sokféle méltánytalanság. Ám a futballszurkolók az egyetlen olyan kisebbség (hiszen az emberek nagy többsége nem jár rendszeresen meccsre), akiket úgy lehet pellengérre állítani, mocskolni, sőt, fizikailag is bántalmazni, hogy még a közvélemény formálói vagy a jogvédő szervezetek sem horgadnak fel rajta.

A szurkolófóbia az egyetlen olyan előítélet, amely mindenféle következmény nélkül képviselhető a nyilvánosságban.

Az MLSZ ostoba és rosszindulatú kisfilmje nemcsak egy kommunikációs baki, hanem ennek a helyzetnek az egyenes következménye. Ezért juthatott egyáltalán eszébe bárkinek a szövetségnél ez az ötlet, és ezért mehetett át a döntéshozatalon, anélkül, hogy bárkinek is eszébe jutott volna, hogy lényegében azokat köpik szemen, akiket képviselnek.

A videót övező általános felháborodás azonban mintha az alagút végén pislákoló fény lenne. A megmondóemberek nagy többsége most is hallgat, a felelősök a helyükön vannak, de a társadalom immunrendszere talán megmozdul végre. Talán kezdjük már megérteni: a jóravaló, civilizált kultúrember többek közt arról ismerszik meg, hogy nem akkor érzi magát annak, ha másokat nem jóravalónak, nem civilizáltnak és nem kultúrembernek bélyegez. Hogy az előítélet, a gyűlölet és a megszégyenítés nem mások fölé emel minket, hanem leránt a sárba. A szurkolókat évtizedek óta újra meg újra erre emlékeztetik – sokszor jogosan. Ideje lenne már velük szemben is betartani az oly sokszor hallott intelmeket. Mert a gyűlölet tényleg nem pálya. A szurkolóval szemben sem.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

bagoly-29
2025. szeptember 19. 19:46
A könyökömön jön ki ez a széplélek rimánkodás! Ugyanis az előitélet nem más mint tapasztalat, bár általánositani nem kellene. S főleg egyik oldalról se tegyék azok akik nincsenek tisztában a rassz fogalmával és a z emberi rasszok jellegeivel! Mert rasszok vannak s külső/de belső jellegekben is eltérőek. Tudomásul kell venni s kész. Nem csufolandóak, de nem is állandó sértődékenység okai.
gyzoltan-2
2025. szeptember 19. 19:35
"A rasszizmus nem pálya!" felirattal felhívással kezdték az agymosás a szurkolók felé..! -de aztán, csak rájöttek, hogy ez a szlogen öngól szagú... -mármint abból kifolyólag, hogy valóban vannak rasszisták, kik aztán kasztjukból, mindenki mást kirekesztenek, embernek is csak saját kasztjukat tekintik... Így áttértek "A gyűlölet nem pálya!" hirdetésére, gondolom, hogy ezt is ők intézték... A gyűlölet és bosszú, mely édes is tud lenni, feltételezhetően, merthogy csak nekünk jámbor magyaroknak szól, miközben, ahol csak jelen vannak...
