Pécsi után még egy pécsi: minden út Rómába vezet, avagy újabb magyar kapustehetség szerződött európai sztárklubhoz!

2025. augusztus 27. 20:40

A Pécsi MFC 16 éves korosztályos válogatott hálóőre, Kilvinger Levente az AS Romához igazolt.

2025. augusztus 27. 20:40
null

A Pécsi MFC hivatalos honlapján jelentette be 16 éves kapusa, Kilvinger Levente Rómába szerződését. 

A közleményből az is kiderül, a mecsekiek saját nevelésű korosztályos válogatott kapusa átigazolási díj ellenében szerződött az AS Romához – annak is egyelőre az U20-as keretéhez –, azt azonban nem kötik a nagyérdemű orrára, pontosan mennyi az annyi. 

A fiatal kapusígéret köszönetet mondott nevelőklubjának és -edzőinek, s úgy fogalmazott: 

 Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást.” 

A jelenleg az NB III-ban szereplő pécsi klub szakmai igazgatója, Kulcsár Árpád szerint „Levente az egyik legékesebb bizonyítéka annak a munkának, amelyet a PMFC az utánpótlásban az elmúlt tíz évben végzett.” Érdekesség, korábban az FTC és a válogatott jelenlegi kapusa, 

Dibusz Dénes is Pécsről indult,

akkor még az élvonalban szerepelt a később egészen a megyebajnokságig visszasorolt klub.

Kilvinger a nyáron szenzációszámba menő liverpooli szerződést kapó Pécsi Ármin után újabb példája a magyar kapusnevelésben rejlő potenciálnak, amelyről nemrég a magyar válogatott korábbi kapusedzőjével és Gulácsi Péter nevelőedzőjével, Lippai Józseffel beszélgettünk hosszabban a Mandiner hasábjain.

(Nyitókép: pmfc.hu)

