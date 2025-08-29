Ft
08. 29.
péntek
magyar válogatott Galatasaray Sallai Roland

Már megint bődületes összegért igazolt a Galatasaray – Sallai Roland újabb posztriválist kapott?

2025. augusztus 29. 18:18

Sallai Roland csapata, a Galatasaray 30 millió euróért szerződtette Wilfried Singót a Monacótól.

2025. augusztus 29. 18:18
null

Folytatja nagybevásárlását a török bajnok és kupagyőztes Galatasaray. Sallai Roland csapata már olyan sztárokra költött el nagyon súlyos tízmilliókat ezen a nyáron, mint Victor Osimhen (kölcsön után vették meg végleg a játékjogát a Napolitól) vagy éppen Leroy Sané, aki ugyan ingyen érkezett a Bayern Münchentől, de biztosan nem aprópénzt visz haza havonta.

És egyébként is olyan játékosok vannak még a keretben, mint Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo vagy Mauro Icardi. 

A Galata most folytatta a költekezést, a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy 30 millió euróért szerződtette az elefántcsontparti Wilfried Singót a Monaco csapatától.

A 24 éves játékos a védelem közepén és a jobb oldalán vethető be, vagyis alapvetően nem lenne posztriválisa Sallainak, ugyanakkor a magyar válogatott játékosa a szezonban eddig mindhárom mérkőzésen jobbhátvédként kapott szerepet. 



Ahogy a Liverpool legutóbbi meccsén Szoboszlai Dominik is – a két magyar játékos csapata ősszel megmérkőzik egymással a Bajnokok Ligájában.



Nyitókép: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

