Már megint bődületes összegért igazolt a Galatasaray – Sallai Roland újabb posztriválist kapott?

Folytatja nagybevásárlását a török bajnok és kupagyőztes Galatasaray. Sallai Roland csapata már olyan sztárokra költött el nagyon súlyos tízmilliókat ezen a nyáron, mint Victor Osimhen (kölcsön után vették meg végleg a játékjogát a Napolitól) vagy éppen Leroy Sané, aki ugyan ingyen érkezett a Bayern Münchentől, de biztosan nem aprópénzt visz haza havonta.

És egyébként is olyan játékosok vannak még a keretben, mint Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo vagy Mauro Icardi.

A Galata most folytatta a költekezést, a klub hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy 30 millió euróért szerződtette az elefántcsontparti Wilfried Singót a Monaco csapatától.

A 24 éves játékos a védelem közepén és a jobb oldalán vethető be, vagyis alapvetően nem lenne posztriválisa Sallainak, ugyanakkor a magyar válogatott játékosa a szezonban eddig mindhárom mérkőzésen jobbhátvédként kapott szerepet.