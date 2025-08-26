Ilyen sincs minden nap: a Real Madridtól hozott csatárt egy magyar klub!

Fekete szombat Fehérváron: kiesett a csapat, levetették a mezt a játékosokról
Elrontották a jubileumot az utódok.
Hivatalosan is bejelentették: Erik Vázquez idén Debrecenben teheti meg az első nagyobb lépéseket.
A DVSC labdarúgócsapata kedden hivatalosan is bejelentette a néhány napja már megszellőztetett Erik Vázquez érkezését.
Érdekesség, hogy a 17 éves támadó a Real Madrid korosztályos játékosa, aki valószínűsíthetően kölcsönben szerepel majd a hajdúságiaknál. Náluk sem az első csapatban: mint a klubközlemény írja, a legutóbb a Girona ifiegyüttesénél pallérozódó fiatal játékos Debrecenben
egyelőre az NB III-as tartalékcsapatban kap szerepet, de várhatóan hetente legalább egy napot az első gárdával tréningezhet majd.
A DVSC nagycsapata legutóbb az NB I utolsó fordulójában biztosította be az élvonalban maradást, a jelentős nyári átalakulások után viszont az új idényben öt forduló után a tabella második helyén áll az alaposan megerősített hajdúsági klub.
