08. 26.
kedd
08. 26.
kedd
Ilyen sincs minden nap: a Real Madridtól hozott csatárt egy magyar klub!

2025. augusztus 26. 21:30

Hivatalosan is bejelentették: Erik Vázquez idén Debrecenben teheti meg az első nagyobb lépéseket.

2025. augusztus 26. 21:30
null

A DVSC labdarúgócsapata kedden hivatalosan is bejelentette a néhány napja már megszellőztetett Erik Vázquez érkezését. 

Érdekesség, hogy a 17 éves támadó a Real Madrid korosztályos játékosa, aki valószínűsíthetően kölcsönben szerepel majd a hajdúságiaknál. Náluk sem az első csapatban: mint a klubközlemény írja, a legutóbb a Girona ifiegyüttesénél pallérozódó fiatal játékos Debrecenben 

egyelőre az NB III-as tartalékcsapatban kap szerepet, de várhatóan hetente legalább egy napot az első gárdával tréningezhet majd. 

A DVSC nagycsapata legutóbb az NB I utolsó fordulójában biztosította be az élvonalban maradást, a jelentős nyári átalakulások után viszont az új idényben öt forduló után a tabella második helyén áll az alaposan megerősített hajdúsági klub.

Ezt is ajánljuk a témában

Bunyevac1964
2025. augusztus 26. 21:48
Beindult a karierje ! 😂😂😂😂
