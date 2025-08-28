Ft
08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
Fradi Ciprus Ryan Mmaee

Hoppá: újra zöld-fehérbe öltözött a Fradi korábbi balhés csatára!

2025. augusztus 28. 19:15

Korábban játszott már Cipruson a marokkói támadó.

2025. augusztus 28. 19:15
null

Sokan emlékeznek még Magyarországon Ryan Mmaee játékára, holott a belga-marokkói csatár mindössze két évet játszott a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Pályafutása alatt azonban hazánkban játszotta a legtöbb mérkőzést, 2021 és 2023 között 73 mérkőzésen 32 gólt és 15 gólpasszt szerzett, népligeti időszaka sikeresnek mondható, kétszer nyert bajnokságot, egyszer pedig Magyar Kupát, majd az angol Stoke Cityhez szerződött.

Egészen mostanáig ott is szerepelt, mindössze egy rövid bécsi kölcsönt jegyezhetünk fel, ám a Rapidnál egyáltalán nem lépett pályára.

Most ismét a váltás mellett döntött, újra zöld-fehérbe öltözik, de ezúttal a ciprusi Omonia Nicosiánál.

A klubnál egyébként több magyar játékos is megfordult a közelmúltban, Lang Ádám és Leandro de Almeida egyaránt játszott ott, míg jelenleg a korábbi Manchester United-játékos és Videoton-edző, Henning Berg a gárda vezetőedzője. A 27 esztendős öntörvényű támadó, Ryan Mmaee korábban is szerepelt már a mediterrán szigeten, két idényen át volt az AEL Limassol labdarúgója.

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékezhetünk rá, a támadót a Fradinál töltött ideje alatt sem kerülték el a balhék: nagy port kavart, amikor Mmaee egy Debreceni VSC elleni találkozón Dzsudzsák Balázs felé köpött, de akkoriban a marokkói válogatottnál is össznépi felzúdulást keltett a viselkedése. Az verte ki a biztosítékot az afrikai nemzeti csapat szurkolóinál, amikor a testvérével, Samy Mmaeéval a vb-keretből való kimaradásuk után a torna alatt a nyaralásukról posztoltak.

Miután az Omonia harmadikként zárt legutóbb a ciprusi élvonalban, indulhatott a nemzetközi kupában, és még harcban is van a Konferencia-liga-részvételért.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

