Hoppá: újra zöld-fehérbe öltözött a Fradi korábbi balhés csatára!

Sokan emlékeznek még Magyarországon Ryan Mmaee játékára, holott a belga-marokkói csatár mindössze két évet játszott a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Pályafutása alatt azonban hazánkban játszotta a legtöbb mérkőzést, 2021 és 2023 között 73 mérkőzésen 32 gólt és 15 gólpasszt szerzett, népligeti időszaka sikeresnek mondható, kétszer nyert bajnokságot, egyszer pedig Magyar Kupát, majd az angol Stoke Cityhez szerződött.

Egészen mostanáig ott is szerepelt, mindössze egy rövid bécsi kölcsönt jegyezhetünk fel, ám a Rapidnál egyáltalán nem lépett pályára.

Most ismét a váltás mellett döntött, újra zöld-fehérbe öltözik, de ezúttal a ciprusi Omonia Nicosiánál.

A klubnál egyébként több magyar játékos is megfordult a közelmúltban, Lang Ádám és Leandro de Almeida egyaránt játszott ott, míg jelenleg a korábbi Manchester United-játékos és Videoton-edző, Henning Berg a gárda vezetőedzője. A 27 esztendős öntörvényű támadó, Ryan Mmaee korábban is szerepelt már a mediterrán szigeten, két idényen át volt az AEL Limassol labdarúgója.