Ennél tökéletesebb pillanat nincs – elkészült minden idők legnagyszerűbb sportfotója?

„Három a magyar igazság!” – szenzációs bravúron ámul Amerika a US Openen
Revans az ukrán riválison!
Elkészült minden idők legjobb sportfotója? Jasmine Paoliniről „lőtték” a New Yorkban zajló US Openen.
Könnyen lehet, hogy Ray Giubilo olasz fényképész minden idők egyik, ha nem a legjobb sportfotóját készítette el a New Yorkban zajló amerikai teniszbajnokságon (US Open).
A kép a nők versenyének első fordulójában rendezett Jasmine Paolini–Destanee Aiava mérkőzésen készült, és az olasz játékost ábrázolja, aki a fotó elkészültének pillanatában pont olyan szögben tartotta az ütőjét az arca elé, hogy a sporteszköz húrozata – a gyártó logója által – úgy viselkedik, mintha egy tökéletes halloweeni maszk lenne.
„A legjobb fotó, amit valaha láttam” – írta Ray Giubilo Instagram-bejegyzéséhez egy követő, akinek a hozzászólását már több mint 300-an kedvelték.
A mérkőzést egyébként a hetedikként kiemelt Paolini nyerte meg 6:2, 7:6-ra, így ő jutott be a második fordulóba, amelyben az amerikai Iva Joviccsal találkozik majd.
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
A Paolini–Aiava mérkőzés összefoglalója