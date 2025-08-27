Ft
Ennél tökéletesebb pillanat nincs – elkészült minden idők legnagyszerűbb sportfotója?

2025. augusztus 27. 15:15

Elkészült minden idők legjobb sportfotója? Jasmine Paoliniről „lőtték” a New Yorkban zajló US Openen.

2025. augusztus 27. 15:15
null

Könnyen lehet, hogy Ray Giubilo olasz fényképész minden idők egyik, ha nem a legjobb sportfotóját készítette el a New Yorkban zajló amerikai teniszbajnokságon (US Open).

A kép a nők versenyének első fordulójában rendezett Jasmine Paolini–Destanee Aiava mérkőzésen készült, és az olasz játékost ábrázolja, aki a fotó elkészültének pillanatában pont olyan szögben tartotta az ütőjét az arca elé, hogy a sporteszköz húrozata – a gyártó logója által – úgy viselkedik, mintha egy tökéletes halloweeni maszk lenne.

 

„A legjobb fotó, amit valaha láttam” – írta Ray Giubilo Instagram-bejegyzéséhez egy követő, akinek a hozzászólását már több mint 300-an kedvelték.

A mérkőzést egyébként a hetedikként kiemelt Paolini nyerte meg 6:2, 7:6-ra, így ő jutott be a második fordulóba, amelyben az amerikai Iva Joviccsal találkozik majd.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Paolini–Aiava mérkőzés összefoglalója

 

pollip
2025. augusztus 27. 15:54
Jó reklám a yonex-nek:-)
Gubbio
2025. augusztus 27. 15:53
Annyira jó, hogy már az sem látszik az arcán, hogy nő-e még. Nyerő!
