„A meccs legjobb magyarja a tűzoltó” – szétszedik a magyar válogatott játékosait

A magyar drukkerek már a csütörtöki 3–1-es vereség után is kritikusak voltak, most viszont még több és még durvább kommenteket lehetett olvasni.



„Beáraztak minket. Most igazságosan. Jelenleg nincs itt semmi látnivaló.”

„Meccsek előtt megint a nagy mellény, aztán szembe jön a valóság.”

„Jobb, magasabban jegyzett válogatott a török csapat, de hatot kapni két meccsen? Ne nagyon álmodozzunk mi a vb-ről... A második félidővel konkrétan vallatni lehetett volna, olyan bűngyenge volt.”

„A meccs legjobb magyarja az a tűzoltó, aki nyolc másodperc alatt levitte a füstbombát a pályáról.”

„Vissza kell szállni a földre most már. Két-három jó játékossal nem lehet csodát csinálni hosszú távon.”

„Jobb a török csapat. De itthon hármat kapni azért necces. A B-liga reálisabb számunkra.”

A legtöbb kritikát a szünetben lecserélt Fiola Attila kapta, de hiba lenne csak egy emberre ráhúzni a vizes lepedőt. Szoboszlai Dominik mellett Marco Rossi szövetségi kapitány is megkapta a magáét, ugyanakkor sokan úgy vélték, hogy a török válogatott jobb erőkből áll, és a kiesésünk volt a realitás.

Osztályzatok

Fotó: Sofascore

A Sofascore oldalán a magyar válogatottból a legmagasabb osztályzatot Szoboszlai Dominik kapta (7,1), de Kerkez Milos is 7-es felett zárt, míg a legalacsonyabbat a már említett Fiola Attila, aki a tizenegyest hozta össze a törököknek (6,0).

A Whoscorednál a magyarok közül Bolla Bendegúz (6,70) volt a legjobb, míg Fiola (5,40) a legrosszabb.

Ahogy a törökök látták

A török Fanatik.com úgy összegzett, hogy Hakan Calhanoglu és Arda Güler találataival Törökország két perc alatt lerendezte a mérkőzést. Azt is írták, hogy teljesen megtelt a vendégszektor, noha valójában eléggé foghíjas volt. Egy másik cikkében Oguz Aydint méltatták, a szélső Isztambulban két gólpasszal zárt és most is jegyzett egy asszisztot, a második találatnál szolgálta ki a Real Madrid játékosát. Továbbá azt is megemlítették, hogy a budapesti siker volt a török válogatott 250. győzelme.

A Hurriyet.com arra hívta fel a figyelmet, hogy sikerével a válogatott a C- és a B-liga után végre az A-ligában szerepelhet majd. Egy másik cikkben pedig az olvasható, hogy 19 év után tudták ismét legyőzni idegenben a magyarokat.

Történelmi győzelem Budapesten! A válogatott legyőzte Magyarországot és feljutott a Nemzeti Liga A-divíziójába”

– áll a Sabah oldalán. A portál megjegyzi: a mieink a második félidőben nem tudták elfogadni, hogy kétgólos hátrányba kerültek, ezért igen keményen játszottak. A cikk szerint a durva játékunkat Calhanoglu csapatkapitány többször is szóvá tette a játékvezetőnek.

A magyaréhoz hasonlóan még a törökök világbajnoki selejtezőcsoportja sem volt teljes, ám vasárnap az ő csoportjuk is összeállt: a legnagyobb példányszámú török sportnapilap, a Fotomac oldala is megírta, hogy a bolgárok és a georgiaiak mellett a spanyolokkal szerepelnek egy négyesben.