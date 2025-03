„Ezen a szinten ennyin múlik: mi mindent kihagyunk, ők meg egyszer eljönnek, és büntetnek” – önkritika az NL-kiesés után

Az M4 Sportnak adott helyszíni gyorsértékelésében a Paks középpályása, Vécsei Bálint reálisan értékelte a magyar válogatott fájó, törökök elleni párharcát.

„Ezen a szinten ennyin múlik: mi nem voltunk elég pontosak a támadóharmadban, ők meg egyszer eljöttek és egyből megbüntettek”

– mondta önkritikusan Vécsei, hozzátéve, az előző meccsen is ezek a rövidzárlatok, a 3-4 perc leforgása alatt kapott két gól döntött. Kiemelte, a török válogatott gólokat eredményező kontráival nem tudtunk mit kezdeni, ami azért bosszantó, mert a helyzeteink ott is, itthon is megvoltak, hiába. Bolla Bendegúz csatlakozott csapattársához, mint mondta, a semmiből jött a törökök két gólja, miközben mi ezúttal is hadilábon álltunk a befejezésekkel – pedig ha a párharc során kialakított lehetőségeinkből egy-egy beakadt volna az első félidőkben, lélektanilag és számszerűleg is teljesen más lehetett volna a helyzet.

Bolla Bendegúz is megküzdött az elemekkel vasárnap este (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint ismert, a világklasszisokkal teletűzdelt török válogatott végül túlzó 6–1-es összesítéssel, de mindent egybevetve teljesen megérdemelten jutott fel a mieink kárára a Nemzetek Ligája A-divíziójába.