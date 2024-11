Varázsló kerestetik, aki lebontana egy mítoszt – férfi pólósaink régi-új kapitánya, Varga Zsolt a Mandinernek

Pontosan kik távoznak és kik maradnak az eddigi csapatából?

Nyéki Balázs korábban, már az olimpia előtt jelezte, hogy a Ferencvárosnál betöltött pozíciója mellett nem tudja vállalni a folytatást, óriási felelősséggel jár a Fradi is, de klubedzőként a lehetőségeihez képest továbbra is segít, ahol tud. Megmarad a szívemben emberként és barátként is, nagyon fontos szerep az övé, ezt kell majd pótolnunk az előttünk álló időszakban. A menedzsment területe nagyon más, de a csapat szempontjából szintén nagyon fontos. Általában a háttérben láthatatlan marad az a rengeteg munka, ami a gördülékeny mindennapokhoz szükséges, a jelentősége viszont óriási. Katona Norbert pótlása is komoly fejfájást okoz, mert az olimpiával az ő megbízatása is lejárt. Ha csak a doppingellenőrzéseket nézzük, már ott óriási a távozásával megjelenő hiány, folyamatosan együtt élt a játékosokkal, figyelmeztette őket a különböző kontrollszabályok betartására, önmagában rengeteg terhet levett a vállukról. Akit nagyon szeretnék, hogy maradjon a stábból az a kapusedző: Gárdonyi András. A kapuskérdés is rendkívül fontos, és nagyon sok emberi olvasata van Vogel Soma szempontjából. Amennyire András ismeri a nemzetközi mezőnyt, az a tudás pótolhatatlan. Nagyon sokat tanult az elmúlt időszakban, hogy az egyik legjobban képzett szakember legyen. Szeretném, ha a továbbiakban is együtt dolgozhatnánk. A többi stábtag személye egyelőre az én fejemben is kérdéses.