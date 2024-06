Lecsaptak a doppingellenőrök a magyar férfi vízilabda-válogatottra a Margitszigeten – reagált a szövetségi kapitány (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

***

Nem bízták a véletlenre a dolgot a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékesei. Már az első edzésnapon „meglátogatták” a párizsi olimpiára készülő magyar férfi vízilabda-válogatottat. Akkora szurkolói a csapatnak, hogy név szerint ismerik a játékosokat.

Hosszú hétfő

Mint a Mandiner is beszámolt róla, június 3-án, hétfőn megkezdte a közvetlen felkészülést az ötkarikás játékokra Varga Zsolt csapata. Egyelőre foghíjas kerettel, hiszen mindössze 9 pólós (Bányai Márk, Angyal Dániel, Burián Gergely, Hárai Balázs, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Tátrai Dávid, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor) állt munkába a 21-es keretből, ugyanis 12-en a szerdán kezdődő Bajnokok Ligája négyes döntőn vesznek részt Máltán. A szövetségi kapitány annak rendje, s módja szerint a nyitónapon délelőtt és este is edzést vezényelt a Margitszigeten. A második foglalkozásra váratlan vendégek toppantak be, és név szerint szólították a pólósokat.

„Az esti edzés jó egy órája zajlott, amikor (20 óra körül) megjelentek a WADA-sok. Ahogy ezt a fiúk észrevették mindenki kíváncsian várta, kiknek a nevét olvassák fel a papírról. Manhercz Krisztián ezt meg se várta, azonnal közölte: ő érzi, biztosan rajta lesz a listán! Nem tévedett, de

hogy a jelenlévő további mind a nyolc kerettag is kiválasztott, arra kevesen számítottak. Ráadásul négy embertől nemcsak vizeletmintát kértek, hanem vért is kellett adniuk”

– olvasható a helyszínről tudósító vlv.hu beszámolójában.

Kapitányi gondolatok

A lap azt írja, megvárták az edzés végét a doppingellenőrök, de – mivel a szabályok értelmében a mozgás után fél órát kell várni a vérvétellel – elhúzódott a procedúra. Kedden reggel fél kilenckor pedig már újra munkába kellett állniuk a játékosoknak. Varga Zsolt szövetségi kapitány így kommentálta a doppingellenőrzést a szakportálnak.

„Szerintem teljesen természetes része mostanra már a sportnak. Talán az az érdekessége, hogy most kezdtünk el dolgozni és máris itt vannak.

Bár szóltak, hogy kiemelten és sokat fogják ellenőrizni az olimpikonokat. Ilyen értelemben ebben nem volt semmi meglepő.

Megpróbálnak maximálisan alkalmazkodni, hogy ne zavarjanak. Próbálják a játékosokat segíteni, hogy mindenki minél gyorsabban hazajusson.”