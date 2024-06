Varga Dániel, Varga Dénes és Varga Zsolt bűvkörében: éles konkurenciaharcra számít az olimpiáért a válogatott centere

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A múlt héten munkába állt női vízilabda-válogatott után a férfiak is belevetik magukat az olimpiai felkészülésbe. Varga Zsolt szövetségi kapitány az első két hétben még nem számíthat a Bajnokok Ligája négyes döntőjére hivatalos Ferencváros 10 pólósára, valami Zalánki Gergőre (Pro Recco) és Vámos Mártonra (Olympiakosz Pireusz). Az első periódus kiváló alkalmat kínál az itthon dolgozóknak, hogy bizonyítsanak a szakmai stábnak. Kovács Péter, a BVSC-t tíz éve erősítő center is harcba száll azért, hogy bekerüljön a kiválasztottak közé, akik utazhatnak majd Párizsba. A 33 éves játékos kerüli az esélylatolgatást, inkább nagy lehetőségként tekint a felkészülésre. Kérdeztük a riválisokról, a szerepéről, az állapotáról és új edzőjéről is.