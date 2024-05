„Ez egy ilyen hadifogoly állapot!” – női vízilabda-válogatottunk belevetette magát az olimpiai felkészülésbe

Budapest, 2024. május 29. Cseh Sándor és Mihók Attila, szövetségi kapitányok (b-j) az olimpiára készülő magyar női vízilabda-válogatott edzésén a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2024. május 29-én.

MTI/Kovács Tamás

Februárban úgy szerzett kvótát a magyar női vízilabda-válogatott, hogy ezüstérmes lett a dohai világbajnokságon. Ez nyomot hagyott az ellenfelekben, élmény és csapatépítő volt a lányoknak. Ön szerint milyen jelentőséggel bír most május végén ez a siker?

Pont ma mondtam délelőtt egy beszélgetésen, azt érzem most nagyon jónak, hogy ez a csapat vb-ezüstérmesként tért haza, és kezdte meg a felkészülést a megfelelő magabiztossággal és önbizalommal. Másrészt pedig egy Európa-bajnoki 5. helyet szereztünk januárban, azaz nem felejtették el, hogy nagyon-nagyon picike, apró részleteken múlik a siker vagy a kudarc. Ebből a szempontból ez a csapat lényegesen tapasztaltabb és bölcsebb, mint mondjuk fél évvel ezelőtt. Ennek az az oka, hogy nagyon rövid időn belül történt meg a pokol és a mennyország. Mikor valaki ebben benne van, és átéli, főleg ebben a sorrendben, ami a kellemesebb, az nyomot hagy az emberben. Ugyanúgy akartál az Eb-n is, mégis a végén mi kaptuk be a két gólt, a vb-n meg mi értékesítettük az utolsó ötméterest vagy a mi kapusunk védte ki.

A férfiak még a BL négyes döntőre készülő 10 ferencvárosi pólós nélkül kezdik a munkát hétfőn. Varga Dénes lapunknak utalva Varga Zsolt szövetségi kapitány módszereire azt mondta: „halálos felkészülés lesz.” A nőknél ki felel a fizikai felkészítésért, és várható-e extrém terhelés?

Az erőnléti programot elsősorban én írom, de mindent egyeztetünk természetesen Sanyival. A fizikális felkészítésnek az extremitása az a mindennapisága. Ma például a konditeremből úgy jöttünk ki 13 órakor, hogy a rosszullét határán voltak a lányok. De reggel 8 óra 20-kor megyünk futni, és utána úszni, majd ismét a kondiba. Tulajdonképpen ez egy ilyen hadifogoly állapot! Az ember ezt egyszer csak muszáj, hogy megszokja: ez van, és kész. Aztán egyszer csak véget ér, és jön a felkészülés talán élvezhetőbb része, de az még most annyira távoli, hogy erről itt nem is álmodozik senki, nem is beszélünk erről. Ez az időszak mindig halálos, de nem ez a cél, hogy az legyen, hanem ezt meg kell csinálni, mert az ellenfeleink is megteszik. Az egy nagy luxus lenne, ha erőnlétben alulmaradnánk. Annyi minden van, amiben sajnos az ellenfelek kiválósága miatt alul lehet maradni, tapasztaltuk.