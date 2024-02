„Benedek Tibor adott erőt a legnehezebb pillanatokban!” – a női vízilabda-válogatott kulcsjátékosa a Mandinernek

A Ferencváros kulcsjátékosa évek óta nemzeti csapatunk meghatározó személyisége, aki a nagy sikerek mellett komoly hullámvölgyeket is átélt. Nem kell messzire menni, csupán a januári kontinensviadalig, de a világbajnoki ezüstérem tudatában már könnyebb volt mesélni a mélypontról is. A balkezes vízilabdázó szakmai és bennfentes információkról is nyilatkozott lapunknak.

Mekkora csalódást jelentett önnek és a csapatnak az eindhoveni 5. hely?

Nyilván azért volt nagy hiányérzetünk, hiszen már az Európa-bajnokságon szerettük volna megszerezni az olimpiai kvótát, de nem jutottunk a négy közé. De nem estünk pánikba, hiszen tudtuk, sanszunk lehet még Párizsra. Egyetlen pozitívuma azért volt a vártnál gyengébb Eb-szereplésnek: hamarabb elkezdhettük a felkészülést a világbajnokságra.

Mi történt az Olaszország elleni negyeddöntős vereség után? Összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább?

Tudtuk, hogy a világbajnokságon ennél jobb és racionálisabb teljesítményt kell nyújtsunk.

Éppen ezért már Hollandiában összeült a csapat a szakmai stábbal, és egy nagyon részletes elemzésbe fogtunk. Ezekre a beszélgetésekre nagyon nagy szükség volt, nem véletlen, hogy ez később is az életünk szerves részévé vált.

Pár nappal a katari világbajnokság után: miben más az Eb-n leszerepelt csapat és a dohai vb-n ezüstéremig menetelő együttes?

Az egymáshoz való viszonyulásban mindenképp!

Megértettük, hogy az eredményesség érdekében nem csak a medencében, hanem a parton is mindent meg kell tegyünk.

A vízilabdában eddig sem voltunk rosszak, ám az Eb után a szárazföldön vittünk bele több energiát a mindennapokba.

Ez konkrétan mit jelent?

Annak érdekében, hogy a lelki dolgok is rendben legyenek, még többet beszélgettünk, a korábbiaknál gyakrabban jártunk össze, közös programokat szerveztünk. A vébé alatt is voltak olyan délutánok és esték, amikor kártyáztunk, társasjátékoztunk, énekeltünk. Egyébként Mihi (Mihók Attila, az egyik szövetségi kapitány – a szerk.) a lelki felkészítés nagymestere. Nagyon sok, könyvből és filmből átvett idézettel lelkesített minket, ezzel is tudatosítva bennünk, hogy mások is képesek a nagy akadályok átugrására. Ezen kívül arra kért minket, hogy bármilyen sok feszültség fel is gyülemlett bennünk, ezt minél előbb adjuk ki magunkból.