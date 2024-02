Nagyon közel voltak az aranyhoz az óriásit küzdő Keszthelyi Ritáék a női vízilabda világbajnokság döntőjében: Magyarország – Amerikai Egyesült Államok 7-8

1. negyed: hidegzuhany után ébredés

Vályi Vanda nyeri a ráúszást, Parkes Rebecca lövését blokkolják. Az ellenakcióból Maggie Steffens marad üresen, és a világbajnokságok történetének leggólerősebb játékosa közelről megszerzi a vezetést az amerikaiaknak, pedig Magyari Alda beleért a lövésbe, 0-1. Gurisatti lövése célt tévesztett, Jordan Raney látványos távoli ejtéssel duplázza meg az előnyüket, 0-2. Emberhátrányba kerülünk Rybanska kiállítása miatt, a lécet találják el.

Emberelőnyben elcsenik Keszthelyi Rita passzát, a kapunkban Magyari Alda nagyot véd. Johnson kiüti Leimeter Dóra erős lövését a jobb sarok elől. Horváth Brigitta második személyi hibája után fórból Rachel Fattal lő átlósan jobbról a hosszú sarokba, 0-3.

6 perc után Garda Krisztina töri meg a magyar gólcsendet, középről, 7 méterről blokk mellől lő védhetetlenül az amerikai kapu jobb felső sarkába, 1-3. És ha egy üzlet beindul, Parkes a kapunak háttal center akció góllal csökkenti a hátrányunkat, 2-3. Egyenlítési esély: Szilágyi Dorottya lövését védi Ashleigh Johnson két kézzel, fej fölött.

2. negyed: kapuscsere, szigorú védekezés

Vályi jóvoltából miénk az első támadás lehetősége, de nem pontos a centerbejátszás. Hat a hat ellen Rachel Fattal átlövésből talál be, hatalmas bombája a jobb kapufáról vágódik a kapunkba, 2-4.

Kettős emberelőnyben nem tudunk gólt lőnni, Gurisatti próbálkozását blokkolják, de hozzánk pattan a labda, végül Keszthelyi Rita varázsolja be kapásszélről a rövid sarokba, 3-4.

Gyorsan jön a válasz, Madeline Musselman - aki ötöt lőtt a budapesti vb-döntőben - távolról meglepi Magyarit, aki nem tudja védeni a vállához érkező lövést, 3-5. Magyar kapuscsere, beáll Neszmély Boglárka.

Nem bírunk Johnsonnal! Fórban Szilágyi, majd azonos létszámnál Gurisatti lövését is kiüti. Mindkettő fej környékére ment... Jó védekezést követően Garda mellé pattint ígéretes helyzetből. Neszmély a lécre tolja Fattal távoliját.

Csak betalálunk, Faragó Kamilla pimaszul találja meg a rést a blokk és Johnson keze alatt a jobb sarokba takarásból, 4-5.

3. negyed: kapusbravúrok, élő fal és egyenlítés!

Garda távoli kísérlete blokkról megy az amerikai kapu mellé. Mihók Attila kér, de emberelőnyben kicsúszik a labda Leimeter Dóra kezéből. Garda blokkolja Musselman lövését, újra megyünk az egyenlítésért. Szilágyi ejt a lécre, miközben a többiek már visszafelé úsztak. Újabb emberelőnyt kapunk, Keszthely középről lő, de ez nem sikerül jól, blokkolják, lelassul, nem jut el a kapuig. Adam Krikorian kér időt, fórban jöhetnek utána az amerikaiak. Úgy tűnik., bejön nekik, Jordan Raney a bal felső sarokba lő, de időn túl. Videózás után nem adják meg!

Gurisattinak kellett lőnie balról, mert nekünk is letelt volna a támadóidő, blokkolják. Kiváló a védekezésünk, lövésig sem jutnak. És végre utolérjük őket: Kurucz-Gurisatti Gréta próbálkozásába megint beleérnek, de így jó, mert a megpattanó labda becsapja Johnsont, 5-5.

Neszmély Boglárka újabb bravúrja (4/4 védés) után emberhátrányban blokkolunk. Élő fal a védelmünk! Átvehetnénk a vezetést, de hiába kerülünk emberelőnybe, eladjuk a labdát.

4. negyed: váltottak az amerikaiak, de nem adtuk fel

Vályi Vanda fájós könyökkel negyedszer is elhozza a labdát. Keszthelyi Rita elhajolva pattint fölé. Amerikai emberelőny, Rachel Fattal bal hátsóból a rövid sarokba lő, ez már a 3. gólja a 3. próbálkozásából, 5-6.

Johnson védése után szöglet, majd kontrát fújnak, azaz támadó szabálytalanságot. Óriási helyzetben mellé lőnek, ők is idegesek, de mi is, megint eladjuk emberelőnyben!

Megint jól védekezünk, Johnson azonban leér Gurisatti lapos lövésére. És újabb amerikai előny és gól: a korábban Magyarországon is játszó Maggie Steffens húz be közelről egy no look, elnézős passzt a hosszú kapufánál, 5-7.

Visszajön az önbizalmuk: Ryann Neushul hajszálpontos ejtéssel háromgólosra növeli az amerikaiak vezetését, 5-8.

Kettős emberelőny, Keszthelyi Rita kapásoldalról a rövid sarokba pattint, 6-8. Két és fél perc van hátra. Lejár a támadóidejük, nem jutnak lövőhelyzethez. Leimeter Dóra hozhatná vissza a reményeinket, ám a kapufát trafálja telibe. Musselman is a vasat találja el. Még egy perc, időt kér Mihók Attila társ szövetségi kapitány. Előremegy a kapus is, 7 a 6 ellen támadunk, Garda Krisztina középről besuhintja a jobb alsó sarokba, 7-8.

52 másodperc van hátra. Garda labdát szerez. Pontos a centerbejátszás, a centerbe beúszó Gurisattit eltüntetik az amerikaiak, kiállítás helyett az ellenfélé a labda, mert víz alá vitte a bírók szerint!!! Felháborító játékvezetői ítélet, ezzel elszáll az esélyünk az egyenlítésre.

A végeredmény: Magyarország - USA 7-8

Világbajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott, története során harmadszor. 1994 és 2005 után tovább várunk egy aranyéremre...

Az előzmények

A tengerentúliak nyolcadszor vagy a mieink harmadszor szerzik meg az aranyérmet? – ez a nagy kérdése a dohai világbajnokság női vízilabdatornájának utolsó mérkőzésén. Alig másfél éve Budapesten 9-7-re győzött az Egyesült Államok, amelynek akkor az volt a sorozatban a negyedik sikere. A tavaly nyári, fukuokai vb-n mindkét csapat elbukta a negyeddöntőjét, az 5. helyért 11-11-es döntetlen után az amerikaiak nyertek.

A 2022-es döntőben játszók közül 11 magyar most is medencébe ugrik, az amerikaiaknál egy generációváltás zajlik, de meghatározó emberek maradtak a csapatban. Magyarország az egyenes kieséses szakaszban ötméterespárbajban verte Hollandiát és Görögországot, az USA a csoportkörben a hollandokat, a folytatásban az általunk is legyőzött ausztrálokat és a spanyolokat múlta felül.