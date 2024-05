Varga Dénes a Mandinernek: Halálos felkészülés lesz az olimpiára!

Volt rajtuk nyomás

A Brescia ellen a 3 gólos Dusan Mandics vitte a prímet góllövésben, de nem lehetett panasz három magyar válogatott játékosra sem: Varga Dénes, Nagy Ádám és Fekete Gergő is kétszer mattolta a montenegrói Tesanovicsot. A csapatkapitány, Varga második, átejtős találata igazán élményszámba ment, láthatón élvezte a játékot a klasszis, aki védekezésben is remekelt a nagyot küzdő Ferencvárosban.

„A játék képe azért egyáltalán nem volt az igazi! De nem is érdekel, mert a mérkőzés előtt is azt mondtam: az sem baj, ha a vállunkon érezzük, hogy van nyomás. Nem baj, legalább tudjuk, hogy mennyire fontos, és a lényeg, hogy nyerjük meg! Végül is megcsináltuk. Azt, hogy a következő meccsekbe hogyan megyünk bele, szakvezetés eldönti, ám ezen javítani fogunk. Az elsődleges cél, a továbbjutás megvan, a következő, hazai találkozó a Barceloneta ellen, ha nem is kötelező, de azért olyan, amit könnyebb megnyerni, mint Spanyolországban, ahol sikerült. Állunk elébe, akkor sem dől össze a világ, ha nem sikerül. Persze tisztában vagyunk azzal, mit nyerhetünk vele” – értékelt lapunknak Varga Dénes, aki arra utalt, hogy csoportgyőztesként elkerülhetnék az elődöntőben a rekord BL-győztes Pro Reccót.

Lépésről lépésre

A menetrend rendkívül sűrű: jövő héten kezdődik a magyar bajnoki rájátszás, többek között az FTC-OSC elődöntővel, majd jön a BL végjáték Máltán, s kis pihenő után már kezdődik az olimpiai felkészülés. A 37 esztendős kiválóság elárulta, mennyire gondol már Párizsra.

„Ez mindenkinek a fejében ott van valószínűleg, de a topcsapatokban azért érdemes a soron következő célra koncentrálni.

Mi nem az ötödik helyért megyünk, hanem először is meg akarjuk nyerni a bajnokságot, s utána lesz feladatunk a BL final fourban.

Ezek nekünk mind fontosak, egyrészt a saját egónk szempontjából, s a klub diadalsorozatának folytatása miatt is. És utána jön egy halálos felkészülés Varga Zsolt szövetségi kapitány irányításával, majd az olimpia. Ezeket a fokozatokat szépen lassan túl kell élni! Úgy tűnik, hogy virulok, de a látszat csal. Az egész karrieremben nem lett volna egyértelmű válaszom. Nyilván vannak nehezebb és könnyebb periódusok, nem ragadok le ezeknél a részleteknél. Nekem jelenleg az a fontos, hogy ezt a meccset behúztuk, és hogy a bajnoki aranyat is megszerezzük” – tekintett előre Varga Dénes.

Fukuoka, 2023. július 21. Nagy Ádám (b) és Varga Dénes a kispadon a férfi vízilabdatorna csoportkörének harmadik fordulójában játszott Magyarország - Argentína mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 21-én. Magyarország 21-13-ra nyert.

MTI/Koszticsák Szilárd

Kitisztult fejek

„Nem is válogatottra, az olimpiára gondolok. Az a cél, ám egyelőre inkább a Ferencvárossal szeretnék foglalkozni, mert most jön a szezon legfontosabb része” – reagált arra a felvetésünkre Nagy Ádám, hogy alig több mint 80 nap múlva kezdődnek a párizsi játékok. A januári Európa-bajnokságon remeklő bekk a válogatotthoz hasonlóan visszafogottan teljesített a februári, mindössze 7. helyet hozó világbajnokságon. A Brescia elleni fontos BL-találkozón két góljával jelezte a 25 éves pólós, kezd egyenesbe jönni.

„Így is jött ki a játék, meg éreztem is, hogy van bennem annyi erő, hogy egészségeset kapura tudjak lőni, olyat, amiből lehet valami. Most volt egy kis hullámvölgy a csapat életében, nem annyira állt össze a játékunk. Az elvesztett görögországi meccs és e között volt időnk kitisztítani a fejünket, és újra talpra álltunk. Nyilván benne van a Bajnokok Ligájában, hogy egyszer-egyszer kikapunk, főleg az Olympiakosznál, amelynél nagyon nehezen lehet nyerni. Most boldog vagyok, megyünk előre, s itthon szeretnénk nyerni a záró fordulóban, annak ellenére, hogy már továbbjutottunk. Nem mindegy, hogy csoportelsőként milyen ellenfelünk lesz az elődöntőben,

viszont én úgy vagyok vele, ha BL-t akarunk nyerni egyszer így is, úgy is meg kell verünk a Pro Reccót”

– fogalmazott egyértelműen a Mandinernek Nagy Ádám.