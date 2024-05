Tényleg ünnepi ez a nap: a Fradi bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Ferencváros óriási csatában 9–8-ra legyőzte a vendég Bresciát a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörének ötödik fordulójában, így az utolsó találkozó eredményétől függetlenül biztosan bejut a sorozat négyes döntőjébe!

Nyéki Balázs együttese a Komjádi Uszodában rendezett pénteki találkozón többször is ellépett riválisától, de az ebben a körben még nyeretlen olaszok háromszor is egyenlítettek kétgólos hátrányból. A hajrában aztán újra kiépítette ezt a különbséget az FTC és ekkor már egy gólt megőrzött előnyéből. A zöld-fehérektől Dusan Mandic háromszor is betalált, a párizsi olimpiára készülő magyar válogatott három kulcsembere, Varga Dénes, Nagy Ádám és Fekete Gergő kétszer-kétszer volt eredményes.

A zöld-fehérek május 14-én a Barceloneta ellen zárják a kört, ott a csoportgyőzelem lesz a tét. A csoportból az első két helyezett jut a négyes döntőbe, amelyet június 5. és 7. között rendeznek Máltán.

Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 5. forduló:

FTC-Telekom Waterpolo – Brescia (olasz) 9–8 (2–1, 2–2, 3–2, 2–3)

A csoport másik mérkőzésén:

Barceloneta (spanyol)–Olmipiakosz (görög) 18–19 (3–3, 2–1, 5–4, 3–5, 5–6) – ötméteresekkel.

A csoport állása: 1. (már továbbjutott) FTC-Telekom Waterpolo 12 pont, 2. (már továbbjutott) Olmipiakosz 11, 3. Barceloneta 7, 4. Brescia 0.