Sztankovics távozásáról és a Fradi új mezéről is beszélt Kubatov a klub 125. születésnapján

Kubatov Gábor a klub alapításának 125 éves évfordulóján exkluzív interjút adott a közmédiának. A beszélgetés során szóba került a klub költségvetése, a közeljövő célja és a következő szezonban debütáló zöld-fehér mez is.

„Néhány éve még nem így volt, de most a Fradi a legnagyobb költségvetésű magyar csapat. A riválisaink egyre komolyabb büdzsével igyekeznek felvenni a harcot, de ránk is férne néhány kihívó a bajnokságban, mert nekünk is nagyon kellene a fejlődés szempontjából. Az első nemzetközi meccseink azért nehezek, mert itthon nem vagyunk rákényszerítve a test a test elleni küzdelemre. Annak szurkolok, hogy jó erős legyen a magyar futball!” – erősítette meg a klubelnök.