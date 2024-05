A ma 125 éves Fradi első góljának szerzője Teller Ede üldözött családján segített a II. világháború alatt

Nyitókép: Borbás Gáspár, a Ferencváros első bajnoki góljának szerzője. Fotó: Borbás Barna családi archívum

A ma 125 éves Ferencváros futballcsapatának első bajnoki gólját egy bizonyos Borbás Gáspár szerezte, 1901. áprilisában a MUE elleni 5:3–ra elvesztett meccsen talált a kapuba az akkor 16 éves balszélső. Borbás Barna, a labdarúgó dédunokája hosszú évekig kutatta a felmenője életét és még egy könyvet is írt róla, amely tavaly jelent meg Első gól címen a Válasz Online kiadásában. Az ELTE történelem szakán végzett történész és újságíró azt mondja, nem ismerhette személyesen a dédnagypapát, aki 1976-ban hunyt el 92 évesen, csak történeteket hallott róla. Arról, hogy nagy sportoló volt és hogy valamit csinált a II. világháború alatt, amiért zsidó emberek hálásak voltak neki:

„Nem voltak nevek, történetek. A sportolói karrierjén túl érdekelt, izgatott, hogy hol voltak a kapcsolódási pontjai a huszadik század köztörténeteihez.

Ebből született meg végül a könyv a dédnagypapámról” – mondja Borbás Barna.

Az FTC együttese 1902-ből. Az alsó sorban jobbról a második Borbás Gáspár.

De ki is volt Borbás Gáspár? 1884 nyarán született Budapesten (az édesapja tiszti ügyész volt) és hamar az új játék, a futball szerelmese lett. A Fradi első góljának szerzője idősebb korában úgy mesélte, 1900-ban éppen a Városligetben focizott az osztálytársaival, amikor a Ferencváros játékosa és intézője, Malaky Mihály kiszúrta magának. Egy évvel később pedig ő lőtte a most 125 éves futballcsapat első hivatalos bajnoki találatát… Nem mellékesen a magyar-válogatottban is helyet kapott, 1903-ban ő szerezte a válogatott első gólját is. És ha már rekordok, ő volt az első magyar-válogatott játékos, aki doktori címet szerzett, 1907-ben vehette át a jogi diplomáját. Borbás doktor aztán 1916-ban a karrierje befejezése mellett döntött, később teljesen eltávolodott a labdarúgástól. A dédunokája azt is tudja, hogy miért:

„Ahogy akkor fogalmazott, a kedvét szegte az álamatőrizmus elterjedése, a profizmust pedig kevéssé esztétikus evolúciónak nevezte”

– folytatja Borbás Barna, hozzá téve, hogy a professzionális, vagyis fizetett labdarúgás 1926-os bevezetéséig ez inkább szabadidős tevékenységnek, egyfajta szenvedélynek számított: „A Ferencváros korai korszakában a játékosok semmiféle járandóságot nem kaptak, csak a dresszt, cipőt, cipőzsinórt, sokszor még a labdát is ők vitték a mérkőzésekre. 1912-ben, amikor az első Nyugat-Európa-i turnéjára ment a csapat, a legtermészetesebb volt, hogy a vonatjegyet a játékosok vásárolták maguknak” – tette hozzá Borbás Barna, aki szerint a dédnagypapa olyannyira nem volt kibékülve a profi státusszal, hogy még idős korában is ritkán volt hajlandó meccset nézni a televízióban:

„A családi emlékezet része, hogy nem nagyon lehetett rávenni a közös meccsnézésre, nem tartotta elég szépnek, esztétikusnak a játékot”

A dédunoka szerint a hatvanas években egy újságírónak is kifejtette a véleményét a dédnagypapa, persze már szalonképesebben: „Úgy tudom, a játékosok ma már egészen magas életszínvonalat élveznek. Nos, akkor ezért cserébe sokkal többet kellene nyújtaniuk és talán jobban szeretniük a sportágat” – nyilatkozta az egykori labdarúgó. Borbás Barna szerint a dédnagypapa azt a világot kedvelte, amikor a futball szeretete, az önmagáért és a csapatért küzdő sportoló ethosza számított, nem az anyagiak.

Borbás Barna könyvet írt a dédnagyapjáról, Borbás Gáspárról.

Fotó: Vörös Szabolcs

Azt is kikutatta a könyv megírásakor, hogy a dédnagypapa sok zsidó származású emberen segített a vészkorszakban. Például rengeteget tett a híres tudós, Teller Ede családjáért is. „A II. világháború alatt ügyvédként dolgozott és sok zsidó barátjának, kollégájának segített. Például Teller Miksának, a világhírű tudós, Teller Ede édesapjának, aki budapesti ügyvéd volt. Amikor eltiltották a praktizálástól és le kellett adnia az irodát és az ügyfélkört, a dédpapám külön kérésre és bármiféle fizetség nélkül átvette azt, eljárt helyette. Amikor pedig a Teller család svájci, védett házba került, Borbás doktor és a neves jogtudós, Szladits Károly segítették őket élelmiszerrel, pénzzel, iratokkal.”

Borbás Barna a könyvében nem csak a dédnagypapa sportteljesítményéről ír, hanem az is felderítette, hogyan viszonyult a közélethez az első Fradi-gól szerzője. „A 20-as években többször publikált Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában és különböző szövetkezeti évkönyvekben. Innen ismerjük jellegzetes, harmadikutas meggyőződését.