„Atyavilág, mi van még itt?!” – lefagytak a horvátok, erre ők sem számítottak a magyaroktól (VIDEÓ)

Nagyon nehéz, mert a magyar vízilabda mindig is támadó volt, mindenkinek akkor veregették meg a vállát, ha gólt lő. Ezzel az a baj, hogy a csapatban megnő a frusztráció, ha sokáig nem szerez gólt. Meg kell tanulniuk a játékosoknak azt, hogy legyen értéke annak is, amit egymásért tesznek meg a vízben, az igazi »szürke melót«, azt, ami szinte nem is látszik, de ezzel lehet megnyerni egy mérkőzést. Egymás kisegítése, a helyzetelőkészítés, a kapufás mozgások, hátrányban vagy előnyben a küzdelem. Ennek óriási értéke van, erre kell ráérezni.”