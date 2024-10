Fontos változás történt a vízilabda-válogatottnál: bejelentették a szövetségi kapitányokat!

A férfi válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt öt világversenyen vezette a nemzeti csapatot, ezeken négyszer játszottunk elődöntőt.

„Szeretném megköszönni a bizalmat az elnökség részéről, hogy folytathatom a munkát. A mögöttünk lévő két év rendkívül speciális és fontos volt, a karrierem szempontjából is kiemelkedő, sokat tudtam tanulni belőle. Érdemes ez az időszak a tapasztalatok elemzésére is, ezekből sokat lehet profitálni, a negatív pillanatok, a kudarcok is az alapjait képezhetik a jövőnek. A válogatottnál zajló munkát évről évre kell felépíteni. Teljesen más egy klubcsapat élete és a nemzeti csapat. Egymásra épülnek az évek. Elindult a munka, egy taktika, amelyre már lehet építeni. Nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok játéktudásban, nincsenek igazán kiemelkedő csapatok. A spanyolok és az olaszok sem szerepeltek jól Párizsban. Új csapatot kell építeni, új vezéreket kell felépíteni, egy generáció búcsúzott, így teljesen új gerince lesz majd a gárdának. Az egókat alá kell rendelni a csapat érdekének, de e mögött óriási munka van” – mondta Varga Zsolt.