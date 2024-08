Becsületbeli ügy! Élőben a férfi vízilabda kisdöntő: Magyarország - USA

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

***

Bő félház, de rengeteg magyar szurkoló várja epekedve a mérkőzést. Már csak értük is, s persze saját magukért is küzdhetnek majd a fiúk. 2008-ban, amikor legutóbb olimpiai bajnok lett Magyarország, pont az USA-t verték a pekingi döntőben Varga Dénesék. Az akkori zabolátlan, ösztönös zseni immár 37 évesen utolsó válogatott mérkőzésére készült – bár ezt még ő nem erősítette meg hivatalosan... Motivációnak mindenestere nem volt rossz, hogy érte is játszanak a társak, ahogy 2021-ben a tokiói megnyert bronzmeccsen Nagy Viktorért.

2022 nyarán, a hazai, budapesti világbajnokságon elbukta a negyeddöntőt az olaszok ellen Marcz Tamás csapata, az a vb-kudarc a kapitány állásába került. Az 5-8. helyért előbb éppen az amerikaiakkal találkozott csalódott csapatunk, s meglepő vereséget szenvedett ötméterespárbajban. Akkor véget ért egy korszak, és Varga Zsolt vette a kezébe az irányítást. Vele Eb. 2. és világbajnoki is lett az együttes, de az idei vb-n például csupán a 7. helyen zárt. Ehhez képest az olimpiai bronzérem lehetősége mindenképpen kecsegtető...

1. negyed: álmos kezdés

Csendesen csordogál a mérkőzés. Az amerikaiak szerzik meg a vezetést, Hooper bombája a lécről vágódik Vogel kapujába, 0-1.

Keressük önmagunkat, elsőként Zalánki találja meg a kapu felé vezető utat: takarásból, jobbról, bal kézzel a blokk alatt helyez Weinberg hálójába, 1-1. Szinte azonnal válaszol Dejan Udovivicic csapata, a 21 éves William Dodd villan, 1-2.

Szerencse, hogy az emberhátrányos védekezésünk működik, mert 3-1 a kiállítások aránya – nem a mi javunkra.

Támadásban kevésbé vagyunk hatékonyak, ha nem a kapust találjuk el, ott van a kapufa. Vámos is teszteli. Az utolsó percben Hárai Balázs hoz emberelőnyt, és a másik 37 éves, Varga Dénes középről nagy gólt ragaszt, 2-2.

Jansik Szilárdot is kiszórják, sajnos pontos a fór megjátszás, a balról érkező keresztpasszt pár centiről teszi be Ben Hallock, 2-3.

Nanterre, 2024. augusztus 11. A magyar válogatott tagjai a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának 3. helyéért játszott Egyesült Államok - Magyarország mérkőzés előtt a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában

MTI/Kovács Tamás

2. negyed: kimaradt helyzetek

Próbálunk harcolni, Zalánki löketét blokkolják. Nem igazán sziporkázunk, de ma a győzelem a lényeg... Nem is töltünk, tüzelünk, egy akcióból háromszor is. Majd Manhercz áll bele éles szögből, szögletre simítja

Adrian Weinberg, aki lenyeli Vámos távoliját is. 9-ből 7 védésnél jár a 22 éves kapus.

Nálunk Vigvári Vincét küldik ki a bírók, jobb hátsóból meglepi Vogelt a rövid sarkot célba vevő Luca Cupido, 2-4.