Óriási dühöt érez a magyar válogatott klasszisa a románok elleni rangadó előtt

„Egy pillanatra sem gondoltam a mérkőzés folyamán, hogy ez már megvan. A spanyolok a korábbi egymás elleni mérkőzéseinken is megmutatták, hogy ezekben a helyzetekben is képesek rutinos, érett együttes benyomását kelteni. A miénk egy fiatalabb, rutintalanabb csapat, de már most sok fejlődést láttam, rengeteg volt a blokk és a jó labdaszerzés. Ez egy út, ilyen csatákon át fejlődnek a játékosok, minél több hasonló összecsapást játszunk, annál élesebb lesz a koncentráció” – nyilatkozott a szingapúri vegyes zónában Varga Zsolt.

A szakember kiemelte, „kicsiben” hasonló történt, mint a BENU-kupán, amelyen a hajrában hat gólt szereztek a spanyolok.

„A végén görcsösebben kerestük a megoldásokat. Azon kell dolgozni, hogy ilyenkor maximálisan csapatként funkcionáljunk” – mondta.

Varga Zsolt kiemelte: ez a spanyol válogatott tíz éve együtt játszik.

„Van egy fejlődési íve egy csapatnak, ők is számtalan ilyen mérkőzést játszottak a múltban. Most annak kell örülnünk, ami jó volt, és azt kell vizualizálnunk, miképpen tudjuk ezt végigvinni” – fogalmazott a szövetségi kapitány.