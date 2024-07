Kihirdette keretét Varga Zsolt, kiderült, kikért szoríthatunk Párizsban (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kitűzött határidőnek megfelelően, Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya pénteken kihirdette a párizsi olimpiára utazó 13 fős csapatot. A nyári játékokra utazó válogatottban 11 fukuokai világbajnok vízilabdázó kapott helyet.

A francia fővárosban Varga Dénes történelmet írhat, ugyanis, ha csak egy percet is játszik (bizonyára sokkal többet fog), akkor beállítja Gyarmati Dezső és Benedek Tibor csúcsát,

hiszen ez lesz az ötödik olimpiája. A jelenlegi csapatból a Ferencváros pólósa az egyedüli, aki olimpiai bajnoknak mondhatja magát – még 2008-ban, Pekingben nyert aranyérmet.

A kapuban Vogel Soma és Bányai Márk, klasszikus centerként Hárai Balázs, a balkezesek oldalán Vámos Márton és Zalánki Gergő, kapásoldalon Varga Dénes mellett Vigvári Vince és Manhercz Krisztián, védőként és bevethető centerként Angyal Dániel, Jansik Szilárd és Molnár Erik, valamint szintén több poszton használható Nagy Ádám és Fekete Gergő alkotja majd a csapatot.

„Vannak előnyei és hátrányai is, hogy ilyen korán meg kell adni a névsort. A hátránya, hogy egyetlen hivatalos mérkőzés és több kétkapus edzés alapján kellett döntenem, az előnye viszont, hogy mostantól mindenki az olimpiára koncentrálhat, és a jövő heti Domino Trans Kupán a mérkőzéseken már a tizenhárom utazó játszik, ami könnyebbé teszi a játék formálását” – mondta Varga Zsolt a szövetség honlapján.

A szövetségi kapitány elárulta, hogy tartalékként továbbra is a kerettel edz Kovács Péter és Vigvári Vendel, valamint Szakonyi Dániel, sérülés esetén ugyanis július 26-ig engedélyezett a csere.

Volt egy alapvető elképzelésem a csapatról, ugyanakkor akadtak kérdések bizonyos posztokon, amelyek megválaszolásával egészen az utolsó pillanatig vártam, csütörtök estére viszont pontot tettünk mindenre.

Nyilván sokkal nehezebb volt most, mint eddig bármikor, hiszen mindenhová tizenöt embert lehetett nevezni, az olimpián viszont tizenhárom a limit” – árulta el a mester, aki hozzátette, az elmúlt évek világversenyein kialakult játékrendszerhez igazodik a keret, döntésében pedig a korábbi eseményeken mutatott teljesítmény is számított valamelyest, de természetesen a legfrissebb benyomások is sokat jelentettek.