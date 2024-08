Kemény Dénes elárulta, mi a világklasszis magyar kapus titka az ötmétereseknél

Vogel Soma halmozza a bravúrokat a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Vogel Soma? Azért megnyugtató, ha ilyen kapusa van az embernek!

Az biztos volt, ha eljutunk az ötméteresekig, 1-2 alkalommal hárít. Nagyon jól megtanulta ennek a technikáját, ahogy kirepül a kapuból, kitárja a karjait, teljesen elbizonytalanítja az ellenfeleket. Nagyon sokat lőnek ellene félmagasan, nehéz neki belőni, ráadásul a párbajok pszichés részében már az ellenfelek fölé kerekedik. A horvátoknak jó ötöslövőik vannak, de ha kell, Somára ott is számíthatunk majd, vele nekünk a döntetlen is győzelem.

A horvátok elleni elődöntőben mi lehet a siker kulcsa?

Nehéz meccs lesz. Jól játszottak a horvátok a spanyolok ellen, de ismerjük őket, szabályos kötelezettséggel játsszák a vízilabdát. Ha jól felkészülünk belőlük, akkor nyerhetünk, és döntőbe jutunk. Nagy kérdés, ki mennyire ünnepli meg az elődöntőt, mert azt gyorsan el kell felejteni.

Úgy érzem, a négy elődöntősből mi vagyunk a legstabilabbak.

Érdekes látni, mennyit ér a csoportelsőség: hamis biztonságérzetet ad, és most is látjuk, hogy úgy sem mehet senki biztosra. Az elődöntőbe a két csoport 3-4. helyezettjei jutottak be. A spanyolok eddig minden meccsüket megnyerték, a negyeddöntőt viszont nem, bukták is az elődöntőt. Ezért mondtam, hogy Dohában talán még jót is tettek a szoros vereségek, mert felpiszkálták a büszkeségünket.