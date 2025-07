„Nem csitul a botrány Majka körül. Mint ismert, az ózdi rapper Csurran, cseppen című számának főhősét, a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét – egy mikrofonnal eljátszva – főbe lőtték a színpadon, a debreceni Campus fesztivál zárónapján.

Az erőszakra buzdító jelenetet Majka jópofa gegnek minősítette és nem kért bocsánatot, sőt még neki állt feljebb, belerúgott a Hír TV-be és a szégyenteljes cselekedetét bírálni merészelőkbe, Bayer Zsolttól egészen Deák Dánielig.

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és még Orbán Viktor is üzent, megmutatva, hogy mi is a geg valójában.