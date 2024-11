Kerkez Milos nem csak Angliában, hanem természetesen Magyarországon is a legnépszerűbb kedvencek közé tartozik Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ám természetesen számos rivális is sorban áll a még mindig csak 21 éves játékosért; az átigazolási hírekben jártas footballtransfers.com szerint a nemrég menedzsert váltó (Erik ten Hag helyett a Sporting Lisboa korábbi mestere, Rúben Amorim érkezett az Old Traffordra) Manchester United is bejelentkezett a labdarúgóért, ám az sem meglepő, hogy az éppen ellenük (is) brillírozó Kerkez Milos miatt a Manchester City, valamint a Chelsea is állandó megfigyelőket küld a Bournemouth találkozóira.