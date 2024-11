Ez már több mint pletyka: Kerkezt tényleg ellviheti a Liverpool – de van egy bökkenő!

Van azonban egy személy, aki sokkal nagyobb mértékben befolyásolhatja Kerkez Liverpoolba költözését, mégpedig Richard Hughes, a Bournemouth egykori sportigazgatója. Hughes ugyanis nyáron csatlakozott a Liverpool új menedzsmentjéhez, és az ő személye biztosan szerepet játszik benne, hogy a klubot érdekli Kerkez szerződtetésének lehetősége. Lynch ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „Hughesnak nyilván korábban is tetszett Kerkez játéka, és valószínűleg most is úgy véli, hogy képes a legmagasabb szinten játszani”.

Az újságíró azt is tudni véli, hogy a Liverpool játékosmegfigyelői azóta folyamatosan figyelik Kerkezt, hogy a Premier Leagueben szereplő Bournemouth-hoz igazolt.

A Liverpool Echo és több, a Liverpool FC híreivel foglalkozó oldal is úgy értesült, hogy Hughes már dolgozik Kerkez szerződtetésén.

Eddig minden nagyon jól hangzik, hiszen nyilvánvaló, hogy a magyar labdarúgó-válogatott is profitál abból, hogy két vagy több játékosa egy klubban szerepel. Ám itt jön a probléma, hiszen egy komoly akadálya lehet az átigazolás létrejöttének, mégpedig a pénz. Rendszeres jó szereplésével ugyanis rendesen megemelkedett a labdarúgó értéke – a Transfermarkt szerint Kerkez továbbra is „rongyos” 20 millió eurót ér, a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) viszont már 39,3 millió euróra becsülte az értékét.

A hírek szerint nagyjából ennyit, 40 millió eurót szeretne besöpörni az értékesítésével Kerkez jelenlegi klubja, ám a lagújabb cikkekben 50 millió eurós becsült érték is szerepel. Kérdés, hogy szeretne-e – illetve képes lesz-e ennyit kifizetni egy labdarúgóért a Liverpool. Különösen annak fényében, hogy amennyiben három klucsjátékosával Trent Alexander-Arnolddal, Virgil van Dijkkal és Mohamed Salah-val nem sikerül megújítani a szerződésüket, a helyükre is igazolni kell. A hírek szerint mindenesetre Kerkez Milos legkésőbb nyáron a Liverpoolhoz szerződhet.