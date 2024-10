Kerkez felkeltette az Arsenal edzőjének figyelmét – csomagban vinnék a magyar válogatott hátvédet az Ágyúsok

Nyitókép: Naomi Baker / Getty Images

Egyre valószínűbb, hogy Kerkez Milosért licitverseny alakul ki a legnagyobb angol klubok között. A Caughtoffside és a BBC Sport legfrissebb információi szerint az Arsenal is feliratkozott a kérők közé, ugyanis Kerkez Milos játéka kifejezetten felkeltette trénerük, Mikel Arteta figyelmét.

Az „Ágyúsok” mestere ugyanis pontosan olyan karakterű játékost szeretne a csapatában látni, mint a magyar válogatott hátvéd: nagyon gyors, keményen védekezik, de a támadásokban is részt vesz, aktívan segítve a támadójátékot.

A Fichajes spanyol szakportál cikke szerint Kerkez első idényében hihetetlen gyorsan alklamazkodott a világ legerősebb és leggyorsabb tempoójú bajnokságának tartott Premier League üteméhez, ezért érthető, hogy játékára a legnagyobb klubok is felfigyeltek.

„Gyorsasága, passzpontossága és támadásokban való részvétele Európa egyik legígéretesebb fiatal hátvédjévé tette. A 2023-2024-es idényben alapemberré vált a Bournemouth kezdőjében és korához képest meglepő érettséggel játszott”

– fogalmaz a lap.

Az Arsenalból valószínűleg jövőre két baloldali védő, a 27 éves Olekszandr Zivchenko és a vele egykorú Kieran Tierney is távozik, és Arteta egy nagy potenciállal bíró fiatalt szeretne szerződtetni erre szerepkörre, hogy hosszú távon biztosítva legyen a csapat bal oldala. Kerkez Milos adottságait tekintve ideálisnak tűnik, hiszen ahogy az említett játékosok, ő is képes hátvédként és középpályásként is jól szerepelni, védekezni és támadni egyszerre.

Verseny Kerkezért

Az Arsenalnak azonban nem lesz egyszerű feladat, a magyar válogatott játékos szerződtetése, ugyanis jó pár klub versenyban van a 21 éves labdarúgóért. Elsőként a Chelsea szemelte ki, majd a Manchester United is élénken figyelte Kerkez Milost, ám a nyáron még maradt a Bournemouth együttesében.

Úgy tudni, a középcsapatnak számító klub eleinte szerette volna megtartani Kerkezt, de időközben változott az elképzelésük, és megfelelő összegért elengednék.

A hírek szerint a Manchester United januárban szeretné leigazolni. Ehhez azonban a Liverpoolnak is lehet egy két szava/millió eurója, hiszen ahogy a közelmúltban megírtuk, a klub vezetése is gondolkodik a szerződtetésén – Szoboszlai biztosan szól pár jó szót az érdekében. Kérdés, hogy melyik klub lesz hajlandó elég nagy összeget adni a játékosért, mert a „Cseresznyék” biztos, hogy borsos áron kívánják értékesíteni.