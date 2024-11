Itt az új Alex Ferguson, aki a Manchester Unitednek 10 millió eurót is megért?

Az is nyilvánosságra került: november 11-től a Sporting Lisboa sikeredzője, Rúben Amorim veszi át a Vörös Ördögök irányítását.

Addig viszont még két tétmeccs vár a portugál szakemberre a lisszaboni kispadon: a Braga elleni idegenbeli bajnokira vasárnap kerül sor, előtte kedd este a Bajnokok Ligájában szintén veretlen Manchester Cityt fogadják. A BL-rangadó előtti sajtótájékoztatón Amorim (a humorérzékéről is tanúbizonyságot téve) többek között elmondta:

„Szeretnénk megőrizni az identitásunkat, de nyilván alkalmazkodnunk kell ellenfelünkhöz is. Az viszont egyértelmű, hogy engem leginkább a győzelem izgat, hiszen szépen szeretnék búcsúzni Lisszabontól. Azt akarom, hogy a játékosaim és a szurkolók is maximálisan boldogok legyenek! Másrészt: ha sikerülne legyőzni a Manchester Cityt, a Unitednél azt hiszik majd, jövő héttől megérkezik az új Alex Ferguson!”

A Manchester United leendő vezetőedzője hozzátette:

„Ez lesz az utolsó meccsem hazai környezetben, az Estadio Alvaladéban. Biztos, hogy különleges érzés és pillanat kerít majd hatalmába a találkozó lefújását követően, mint ahogy az is, hogy hiányzik majd az ország, a játékosaim, az egész klub...”

A 40. életévét január végén betöltő portugál edzőzsenivel kapcsolatban sorsszerű: a Sporting előtt éppen a Braga mestere volt, és

a lisszaboni egylet 2020 márciusában 10 millió euró (!) lelépési pénzt fizetett Amorim előző klubjának, aki ezzel minden idők harmadik legdrágábban szerződtetett trénere lett.

Cseppet sem mellékesen: a Manchester United is éppen ennyi „bánatpénzt” fizetett a Sportingnak.

November 11-től új szakasz kezdődik Rúben Amorim karrierjében: a Manchester United szakvezetője lesz! Fotó: manutd.com

A Manchester United viszont mindössze három nap gondolkodási időt adott neki és egy ultimátumot is küldött neki: „Most jössz vagy soha!” Ezek után Amorim – bár más klubok is csábították – természetesen igent mondott az ajánlatra, amelyet élete nagy lehetőségének tart, ám azt egyelőre kizártnak tartja, hogy a Sporting kulcsjátékosát, a magyar származású Viktor Gyökerest is magával vigye, hiszen a remek formában lévő támadó középpályás jelenlegi kivásárlási ára – 100 millió euró körül mozog...