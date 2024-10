Eddig tartott a türelem, kirúgta a United Erik ten Hagot

Nyitókép: MTI/EPA/Erdem Sahin

Nagyon érett már ez a lépés. A legtöbb szurkoló már a nyáron azt hitte, hogy a Manchester United elküldi a csapattal csak szenvedő Erik ten Hagot. A holland vezetőedző 2022 nyarán vette át az irányítást, ám vele sem tudott az együttes régi hírnevéhez méltóan szerepelni. Bár tavaly megnyerték a Ligakupát, az idén pedig az FA-kupát, ám a United játéka továbbra is kiábrándító volt, ez meglátszott a Premier League-erdményeken is. A manchesteri klub hétfőn jelentette be, hogy távozik Ten Hag, aki összesen 128 mérkőzésen irányította a Unitedet, 72 győzelm, 20 döntetlen és 36 vereség volt a mérlege. A szakember legjobb eredménye egy bronzérem volt a PL-ben, a 2022–23-as bajnokságban, tavaly a 8. helyen zárt. A nemzetközi porondon Európa-liga-negyeddöntőig és a Bajnokok Ligája csoportköréig jutott.

A játék azonban már jó ideje csapnivaló volt, és sokakat meglepett a klub vezetése, hogy a nyáron nem küldte el a hollandot, s még bízott benne.

Az angol sajtó már jó ideje azt fejtegette, hogy vajon mikor menesztik a mestert.

Persze azok után, ahogy a MU kezdett, ez nem meglepő. Ugyanis a PL történetében még soha nem rajtolt ennyire rosszul az együttes. Kilenc forduló után három győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel, mindössze 11 ponttal a tabella 14. helyén áll a Manchester United, amelyet a Liverpool és a Tottenham is nagyon simán, 3–0-ra legyőzött az Old Traffordon.

A ramaty start ellenére a mester végig magabiztosan nyilatkozott, stabilnak érezte a helyét, s rendre a pozitívumokat emelte ki. Eddig, mert hétfőtől már nem ő a vezetőedző. A klub közlése szerint ideiglenes az eddigi másodedző, Ruud van Nistelrooy irányítja a csapatot.

„Hálásak vagyunk Eriknek mindazért, amit a nálunk töltött idő alatt tett, és sok sikert kívánunk neki a jövőre nézve”

– írta közösségi oldalán a Manchester United. A Manchester United szerdán hazai pályán a Leicester City ellen játszik a Ligakupában, míg vasárnap a Chelsea-t fogadja a bajnokságban.