Bombaigazolás a láthatáron? A Real Madrid 100 millióért elengedné a sztárját Angliába

Maradona nyomában: nem akárki kapta meg a Napoli legendás 10-es mezét, noha csak rövid időre
A számot korábban visszavonultatták a klubnál.
A Manchester City hamarosan lépéseket tehet Rodrygo megszerzéséért.
A piaci hírekben mindig megbízható Fabrizio Romano információi szerint a Manchester City azt fontolgatja, hogy lépéseket tesz a Real Madrid brazil válogatott szélsője, Rodrygo megszerzéséért.
Az angol klub azért akar új támadót igazolni, mert ebből a csapatrészből a következő napokban többen is távozhatnak:
Kevin De Bruyne pedig már korábban eligazolt a Napolihoz.
Ezt is ajánljuk a témában
A számot korábban visszavonultatták a klubnál.
Az olasz transzferguru szerint Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere nagy rajongója Rodrygónak. A 24 éves futballista jól érzi magát Madridban, nehezére esne búcsút intenie jelenlegi klubjának, de ha menni akarna, akkor a Real 100 millió euró fejében elengedné őt.
Rodrygo 2019 óta erősíti a Real Madridot, azóta minden sorozatot figyelembe véve 270 mérkőzésen 68 gólt és 51 gólpasszt jegyzett a király gárda színeiben, s többek között három bajnoki címet, valamint két Bajnokok Ligáját nyert a csapattal.
A Manchester City idén nyáron már közel 250 millió eurót költött új játékosokra, de a csatársorba – 36.5 millióért – még csak Rayan Cherki érkezett az Olympique Lyontól.
Nyitókép: JAIME REINA / AFP