08. 12.
kedd
Bombaigazolás a láthatáron? A Real Madrid 100 millióért elengedné a sztárját Angliába

2025. augusztus 11. 18:29

A Manchester City hamarosan lépéseket tehet Rodrygo megszerzéséért.

2025. augusztus 11. 18:29
null

A piaci hírekben mindig megbízható Fabrizio Romano információi szerint a Manchester City azt fontolgatja, hogy lépéseket tesz a Real Madrid brazil válogatott szélsője, Rodrygo megszerzéséért.

Az angol klub azért akar új támadót igazolni, mert ebből a csapatrészből a következő napokban többen is távozhatnak: 

  • Jack Grealish kölcsönbe az Evertonhoz került, 
  • Savinhót a Tottenham venné meg, 
  • míg James McAtee a Nottingham Foresthez tart. 

Kevin De Bruyne pedig már korábban eligazolt a Napolihoz.

Az olasz transzferguru szerint Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere nagy rajongója Rodrygónak. A 24 éves futballista jól érzi magát Madridban, nehezére esne búcsút intenie jelenlegi klubjának, de ha menni akarna, akkor a Real 100 millió euró fejében elengedné őt.

 

Rodrygo 2019 óta erősíti a Real Madridot, azóta minden sorozatot figyelembe véve 270 mérkőzésen 68 gólt és 51 gólpasszt jegyzett a király gárda színeiben, s többek között három bajnoki címet, valamint két Bajnokok Ligáját nyert a csapattal.

A Manchester City idén nyáron már közel 250 millió eurót költött új játékosokra, de a csatársorba – 36.5 millióért – még csak Rayan Cherki érkezett az Olympique Lyontól.

Nyitókép: JAIME REINA / AFP

lististerc
2025. augusztus 11. 20:58
Nem lehetne inkább Vinicius 150 milláért?
Válasz erre
0
0
Atti bá
2025. augusztus 11. 19:48
:D Englistánban nincs még elég szurkos?
Válasz erre
0
0
