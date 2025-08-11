Bombaigazolás a láthatáron? A Real Madrid 100 millióért elengedné a sztárját Angliába

A piaci hírekben mindig megbízható Fabrizio Romano információi szerint a Manchester City azt fontolgatja, hogy lépéseket tesz a Real Madrid brazil válogatott szélsője, Rodrygo megszerzéséért.

Az angol klub azért akar új támadót igazolni, mert ebből a csapatrészből a következő napokban többen is távozhatnak:

Jack Grealish kölcsönbe az Evertonhoz került,

Savinhót a Tottenham venné meg,

míg James McAtee a Nottingham Foresthez tart.

Kevin De Bruyne pedig már korábban eligazolt a Napolihoz.