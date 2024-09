Íme az adatok: Rossi csapata évek óta képes arra, amire csak nagyon kevesek

A szombati, kétségtelenül súlyos düsseldorfi vereség pedig, bármennyire is fáj, sokkal közelebb áll a realitáshoz. Persze a futball pont ettől szép, hogy a kemény munka, a szív, a megfelelő csapatmunka és taktika, no meg némi szerencse időnként képes arra, hogy felülírja a realitást, és csodák történjenek. Ilyen csodából az utóbbi években jó pár kijutott nekünk, és ezután is mindig bízni kell, hogy lesz még hasonló, de nem árt közben a földön maradni és néha józanul is végiggondolni, hol a helye a magyar válogatottnak a nemzetközi futball borzasztóan sűrű mezőnyében.