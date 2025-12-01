Átlépik a vörös vonalat? A NATO már a megelőző csapást tervezgeti Oroszország ellen

Trump megszólalt az Air Force One fedélzetén: eldőlhetett a háború sorsa
Az amerikai elnök a floridai tárgyalások után azonnal kamerák elé állt, és olyat mondott, amire az egész világ várt.
Drámai fordulat jöhet a katonai stratégiában: a szövetség legfőbb katonai vezetője a Financial Timesnak elismerte, hogy vége a reaktív hozzáállásnak. A NATO asztalán már ott hevernek az agresszív, proaktív fellépés tervei – akár a kibertérben, akár más eszközökkel mérnének csapást Moszkvára, mielőtt az oroszok lépnének.
A Financial Times értesülései szerint a NATO már nemcsak a támadásokra adott válaszlépéseket mérlegeli, hanem azt is, hogy adott esetben proaktívabb, akár agresszívebb eszközökkel is fellépjen Oroszországgal szemben.
A szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, az olasz Giuseppe Cavo Dragone tengernagy a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a nyugati védelmi szövetség már adott esetben megvalósuló „megelőző csapásról” is beszél, és azt vizsgálja, miként tudna jóval határozottabban fellépni Moszkva hibrid hadviselésével szemben.
Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett”
– tette hozzá a NATO Katonai Bizottságának elnöke.
Az elmúlt hónapokban Európát egymást érő, részben Oroszországhoz köthető hibrid akciók rázták meg, a Balti-tengeri kábelek megrongálásától a kontinens számos országát érintő kibertámadásokig.
A hibrid akciók olyan, egymásra épülő eszközök kombinációját jelentik, amelyekben a kibertámadások, a dezinformáció, a gazdasági nyomásgyakorlás és az infrastruktúra elleni szabotázs egyszerre vagy egymást erősítve jelennek meg, hogy egy országot gyengítsenek, instabilitást okozzanak, de elkerüljék a nyílt fegyveres konfliktus szintjét és a könnyű visszamutatás lehetőségét.
Több, főként kelet-európai diplomata azt sürgeti, hogy a NATO ne érje be puszta válaszlépésekkel, hanem aktívan csapjon vissza, elsősorban a kibertérben, ahol több tagállam is komoly offenzív képességekkel rendelkezik. Szabotázs vagy drónbehatolások esetén a helyzet jóval összetettebb, ott még nehezebb egyértelmű és gyors választ adni.
Dragone szerint a megelőző csapás is felfogható védekező jellegű lépésként, ugyanakkor elismeri, hogy ez a megközelítés jelentősen eltér a szövetség eddig megszokott gondolkodásmódjától és működésétől.
A partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre”
– mondta Dragone.
„Ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk” – tette hozzá.
A katonai vezető emellett elismerte, hogy a NATO és tagállamai „sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk” – etikai, jogi és hatásköri okokból adódóan.
Épp ezért hangsúlyozta, hogy a kulcskérdés az elrettentés.
„Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren” – mondta a NATO Katonai Bizottságának vezetője.
Nyitókép: John THYS / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök a floridai tárgyalások után azonnal kamerák elé állt, és olyat mondott, amire az egész világ várt.