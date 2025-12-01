Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kibertámadás elrettentés NATO Oroszország szövetség

Átlépik a vörös vonalat? A NATO már a megelőző csapást tervezgeti Oroszország ellen

2025. december 01. 07:53

Drámai fordulat jöhet a katonai stratégiában: a szövetség legfőbb katonai vezetője a Financial Timesnak elismerte, hogy vége a reaktív hozzáállásnak. A NATO asztalán már ott hevernek az agresszív, proaktív fellépés tervei – akár a kibertérben, akár más eszközökkel mérnének csapást Moszkvára, mielőtt az oroszok lépnének.

2025. december 01. 07:53
null

A Financial Times értesülései szerint a NATO már nemcsak a támadásokra adott válaszlépéseket mérlegeli, hanem azt is, hogy adott esetben proaktívabb, akár agresszívebb eszközökkel is fellépjen Oroszországgal szemben.

A szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, az olasz Giuseppe Cavo Dragone tengernagy a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a nyugati védelmi szövetség már adott esetben megvalósuló „megelőző csapásról” is beszél, és azt vizsgálja, miként tudna jóval határozottabban fellépni Moszkva hibrid hadviselésével szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett”

– tette hozzá a NATO Katonai Bizottságának elnöke.

Az elmúlt hónapokban Európát egymást érő, részben Oroszországhoz köthető hibrid akciók rázták meg, a Balti-tengeri kábelek megrongálásától a kontinens számos országát érintő kibertámadásokig.

A hibrid akciók olyan, egymásra épülő eszközök kombinációját jelentik, amelyekben a kibertámadások, a dezinformáció, a gazdasági nyomásgyakorlás és az infrastruktúra elleni szabotázs egyszerre vagy egymást erősítve jelennek meg, hogy egy országot gyengítsenek, instabilitást okozzanak, de elkerüljék a nyílt fegyveres konfliktus szintjét és a könnyű visszamutatás lehetőségét.

Több, főként kelet-európai diplomata azt sürgeti, hogy a NATO ne érje be puszta válaszlépésekkel, hanem aktívan csapjon vissza, elsősorban a kibertérben, ahol több tagállam is komoly offenzív képességekkel rendelkezik. Szabotázs vagy drónbehatolások esetén a helyzet jóval összetettebb, ott még nehezebb egyértelmű és gyors választ adni.

Dragone szerint a megelőző csapás is felfogható védekező jellegű lépésként, ugyanakkor elismeri, hogy ez a megközelítés jelentősen eltér a szövetség eddig megszokott gondolkodásmódjától és működésétől.

A partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre”

– mondta Dragone.

„Ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk” – tette hozzá.

A katonai vezető emellett elismerte, hogy a NATO és tagállamai „sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk” – etikai, jogi és hatásköri okokból adódóan.

Épp ezért hangsúlyozta, hogy a kulcskérdés az elrettentés.

„Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren” – mondta a NATO Katonai Bizottságának vezetője.

Nyitókép: John THYS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2025. december 01. 08:49
Ha szabad javasolnom a NATO faszfejeinek egy megelőző csapással kapcsolatban elsősorban ez elpárolgást kéne gyakorolniuk.
Válasz erre
0
0
123321
2025. december 01. 08:47
"védelmi szövetség"
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. december 01. 08:47
Most akkor ki is az agresszor?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 01. 08:46 Szerkesztve
"Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett” Ez hülye: az orosz belső területekre mért csapásokat NATO-országok katonái és katonai infrastruktúrái nélkül nem tudná kivitelezni a Latorállam. Tehát aki itt "csak reaktív" az Oroszország!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!