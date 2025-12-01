Átlépik a vörös vonalat? A NATO már a megelőző csapást tervezgeti Oroszország ellen

A Financial Times értesülései szerint a NATO már nemcsak a támadásokra adott válaszlépéseket mérlegeli, hanem azt is, hogy adott esetben proaktívabb, akár agresszívebb eszközökkel is fellépjen Oroszországgal szemben.

A szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, az olasz Giuseppe Cavo Dragone tengernagy a lapnak úgy nyilatkozott, hogy a nyugati védelmi szövetség már adott esetben megvalósuló „megelőző csapásról” is beszél, és azt vizsgálja, miként tudna jóval határozottabban fellépni Moszkva hibrid hadviselésével szemben.