Kínos magyarázkodásba kezdett, végül saját magát buktatta le a Tisza leghíresebb szakértője

„meg kell várni, amíg a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulásával végleg fedezhetetlenné válik a nyugdíjrendszer,

és utódaink majd csak akkor, radikális változásokkal próbálják pótolni azt, amit 2026-ban még finomabb reformokkal rendezhettek volna?”

Mint arról a Mandiner is beszámolt: a Tisza Párt nyugdíjadója, amelyről nemrég Simonovits András tiszás közgazdász beszélt, nem új keletű ötlet. A baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta tervezték a rendszer bevezetését, és az Európai Uniónak valamint más nemzetközi szervezeteknek való megfelelés is szerepet játszott a javaslatok előkészítésében.

Arról is írtunk, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme. Simonovits egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Az előadása során a közgazdász azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta,