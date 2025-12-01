Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nyugdíjrendszer Tisza Párt Simonovits András

Kínos magyarázkodásba kezdett, végül saját magát buktatta le a Tisza leghíresebb szakértője

2025. december 01. 07:46

„Nem normális, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek” – mondta Simonovits András korábban. Szerinte a Nők40 program is fölösleges.

2025. december 01. 07:46
null

„Ezt a levelet a kormánypárti propagandistáknak címzem. Azoknak, akik a rádióban, a televízióban és az írott sajtóban gazdáik biztatására hetek óta egy ostoba és gyalázatos rágalomhadjáratot folytatnak ellenem, és rajtam keresztül a Tisza Párt ellen” – kezdi véleményét a Népszava hasábjain Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője. Mint ismert, Simonovits olyan elképesztő mondatokat dobott a köztudatba, minthogy szerinte fel kell gyorsítani a bevándorlást és szerinte a kormánynak erre kellene felkészíteni a lakosságot. 

Simonovits azt állítja a ma reggel megjelent cikkben, hogy „összevágják” és „kiforgatják” az interjúit, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

„és többek között azzal vádolnak, hogy minden nyugdíjat 20 százalékkal csökkentenék” 

– rögzíti. Majd arról ír, hogy „a valóságban a degresszió képében ma is létezik egy nyugdíjadószerűség, amely csak az egész életükben nagyon jól kereső dolgozók induló nyugdíját sújtja”. Mint írja, ő „csak ezt erősíteném, ráadásul 20-30 év múlva”.

„Lehet, hogy ez az elemi iskolás matek túl bonyolult a kommunikátoroknak, de akkor meg lehetne keresni engem, az »ismeretlen« Simonovits Andrást, aki több mint 30 éve dolgozom a magyar nyugdíjrendszer reformján” – húzza alá. Majd felteszi a kérdést az általa propagandistáknak nevezetteknek, hogy „tényleg elhiszik Orbán Viktornak: jó, hogy 15 éve nincs nyugdíjvita, és nem is kell még 15 évig ilyesmiről beszélnünk?” Mint írja: 

„meg kell várni, amíg a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulásával végleg fedezhetetlenné válik a nyugdíjrendszer,

és utódaink majd csak akkor, radikális változásokkal próbálják pótolni azt, amit 2026-ban még finomabb reformokkal rendezhettek volna?”

Mint arról a Mandiner is beszámolt: a Tisza Párt nyugdíjadója, amelyről nemrég Simonovits András tiszás közgazdász beszélt, nem új keletű ötlet. A baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta tervezték a rendszer bevezetését, és az Európai Uniónak valamint más nemzetközi szervezeteknek való megfelelés is szerepet játszott a javaslatok előkészítésében.

Arról is írtunk, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme. Simonovits egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Az előadása során a közgazdász azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, 

„nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek,

és véleménye szerint „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza nyugdíjszakértője a 24.hu-nak adott interjúban már azt is részletezte, hogy miként kezelné ezt a helyzetet. Elhangzott, hogy 

a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. 

Simonovits arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy

a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni” – javasolta.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában pedig ugyancsak elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást” – jelentette ki Szöllősi Györgyi műsorezetőnek.

Simonovits András amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, így véleménye szerint „hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra”

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Citromsav
2025. december 01. 08:32
"Hatalmas összegek szabadulhatnának fel értelmesebb dolgokra." - EZEK megirigyelték az aranyba csomagolt fürdőszobát WC-stől, bidéstől. A háború támogatása, a migránsok simogatása is elsőrendű szempont náluk. Ezekre kell szavazni! Remélem érzik az iróniát.
Válasz erre
0
0
banazban
2025. december 01. 08:13
Amikor a 15 éve kussoltatott egó utat talál. Annyira vicces, hogy csak 10-11 hónapot kellett volna csendben várniuk, de nem bírták ki. Elhitték hogy nyertek és újra számít majd a véleményük.
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2025. december 01. 08:10
Tökéletes összhangban mondják fel az eu-imf leckét. Bokros és Bajnai után már meg sem lepődünk.
Válasz erre
3
0
franciscofranco
2025. december 01. 08:01
Simonovits sosem volt a TISZA szakértője.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!