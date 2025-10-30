Régi baloldali terv a Tisza Párt nyugdíjadója

Mélyrepülésben a Tisza Párt: a szocialistáktól jött az újabb erősítés
Kiderült az is, hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony.
A Tisza Párt nyugdíjadója, amelyről nemrég Simonovits András tiszás közgazdász beszélt, nem új keletű ötlet.
Az ellenzéki oldalon régóta felmerült a nyugdíjak megadóztatásának gondolata, amit most a Tisza Párt nyugdíjadója kapcsán ismét előtérbe helyezett Simonovits András tiszás közgazdász – hívja fel a figyelmet az Ellenpont. A portál szerint a baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta tervezték a rendszer bevezetését, és az Európai Uniónak valamint más nemzetközi szervezeteknek való megfelelés is szerepet játszott a javaslatok előkészítésében.
A Medgyessy-kormány idején, 2003-ban, valamint a Bajnai-kormány háttéranyagaiban is felmerült a nyugdíjak adóztatása.
A 1997-ben elfogadott társadalombiztosítási törvény hosszú távú célja is a nyugdíjak megadóztatása volt, ám a bevezetés elmaradt. Bajnai Gordon kabinetje 2009-ben a 2013-tól kezdődő bevezetést szorgalmazta, hangsúlyozva a hatásvizsgálatok és tájékoztatás szükségességét.
Nemcsak a baloldali szakértők, hanem a nemzetközi szervezetek is javasolták a nyugdíjadó bevezetését. 2012-ben az OECD a második Orbán-kormány felé jelezte, hogy strukturális intézkedésekre van szükség az államháztartás stabilizálásához, ideértve a nyugdíjak adóztatását is. Az Orbán-kormány azonban más utat választott:
a nyugdíjak megadóztatása helyett rezsicsökkentést vezetett be, több mint egymillió munkahelyet teremtett, és vissza tudta vezetni a 13. havi nyugdíjat, miközben az aktivitási ráta soha nem látott szintre emelkedett.
Simonovits András friss javaslata a nyugdíjak csökkentésére és a legmagasabb nyugdíjak adóztatására nem új keletű: már 2016 óta dolgozik hasonló terveken. Az Ellenpont szerint a Tisza Párt nyugdíjcsökkentő javaslata így illeszkedik a hosszú történeti folyamba, és az Európai Uniónak való megfelelést is kiszolgálná.
