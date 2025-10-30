Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Simonovits András terv nyugdíj baloldal

Régi baloldali terv a Tisza Párt nyugdíjadója

2025. október 30. 10:46

A Tisza Párt nyugdíjadója, amelyről nemrég Simonovits András tiszás közgazdász beszélt, nem új keletű ötlet.

2025. október 30. 10:46
null

Az ellenzéki oldalon régóta felmerült a nyugdíjak megadóztatásának gondolata, amit most a Tisza Párt nyugdíjadója kapcsán ismét előtérbe helyezett Simonovits András tiszás közgazdász – hívja fel a figyelmet az Ellenpont. A portál szerint a baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta tervezték a rendszer bevezetését, és az Európai Uniónak valamint más nemzetközi szervezeteknek való megfelelés is szerepet játszott a javaslatok előkészítésében.

A Medgyessy-kormány idején, 2003-ban, valamint a Bajnai-kormány háttéranyagaiban is felmerült a nyugdíjak adóztatása. 

A 1997-ben elfogadott társadalombiztosítási törvény hosszú távú célja is a nyugdíjak megadóztatása volt, ám a bevezetés elmaradt. Bajnai Gordon kabinetje 2009-ben a 2013-tól kezdődő bevezetést szorgalmazta, hangsúlyozva a hatásvizsgálatok és tájékoztatás szükségességét.

Az Orbán-kormány más utat választott

Nemcsak a baloldali szakértők, hanem a nemzetközi szervezetek is javasolták a nyugdíjadó bevezetését. 2012-ben az OECD a második Orbán-kormány felé jelezte, hogy strukturális intézkedésekre van szükség az államháztartás stabilizálásához, ideértve a nyugdíjak adóztatását is. Az Orbán-kormány azonban más utat választott: 

a nyugdíjak megadóztatása helyett rezsicsökkentést vezetett be, több mint egymillió munkahelyet teremtett, és vissza tudta vezetni a 13. havi nyugdíjat, miközben az aktivitási ráta soha nem látott szintre emelkedett.

Simonovits András friss javaslata a nyugdíjak csökkentésére és a legmagasabb nyugdíjak adóztatására nem új keletű: már 2016 óta dolgozik hasonló terveken. Az Ellenpont szerint a Tisza Párt nyugdíjcsökkentő javaslata így illeszkedik a hosszú történeti folyamba, és az Európai Uniónak való megfelelést is kiszolgálná.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 30. 11:35
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!