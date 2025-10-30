Régi baloldali terv a Tisza Párt nyugdíjadója

Az ellenzéki oldalon régóta felmerült a nyugdíjak megadóztatásának gondolata, amit most a Tisza Párt nyugdíjadója kapcsán ismét előtérbe helyezett Simonovits András tiszás közgazdász – hívja fel a figyelmet az Ellenpont. A portál szerint a baloldali kormányok már a kilencvenes évek óta tervezték a rendszer bevezetését, és az Európai Uniónak valamint más nemzetközi szervezeteknek való megfelelés is szerepet játszott a javaslatok előkészítésében.

A Medgyessy-kormány idején, 2003-ban, valamint a Bajnai-kormány háttéranyagaiban is felmerült a nyugdíjak adóztatása.

A 1997-ben elfogadott társadalombiztosítási törvény hosszú távú célja is a nyugdíjak megadóztatása volt, ám a bevezetés elmaradt. Bajnai Gordon kabinetje 2009-ben a 2013-tól kezdődő bevezetést szorgalmazta, hangsúlyozva a hatásvizsgálatok és tájékoztatás szükségességét.

Az Orbán-kormány más utat választott

Nemcsak a baloldali szakértők, hanem a nemzetközi szervezetek is javasolták a nyugdíjadó bevezetését. 2012-ben az OECD a második Orbán-kormány felé jelezte, hogy strukturális intézkedésekre van szükség az államháztartás stabilizálásához, ideértve a nyugdíjak adóztatását is. Az Orbán-kormány azonban más utat választott: