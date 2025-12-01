Döbbenetes dolgot szúrtak ki Putyin kezén az Orbán-találkozón: nem véletlen, hogy pont ezt viselte

Különös kulisszatitkot árult el a Kreml Putyin és Orbán moszkvai találkozójáról
Dmitrij Peszkov elárulta, mi történt.
Mindenki a tárgyalóasztalt figyelte, de a szakértők szeme megakadt egy árulkodó részleten.
A Beszéljünk az órákról YouTube-oldal új információkat közölt az Orbán-Putyin csúcstalálkozókról, mégpedig az orosz elnök órájára vonatkozóan.
Hogy
milyen órát viselt Putyin a találkozás alatt?
Rengeteg svájci luxusórát lehetett látni eddig Putyinon, és fontos üzenete van, hogy az elnök mikor melyik órát hordja, tudjuk meg.
Putyin az Imperial Peterhof Factory óráit hordja, ami a a Raketa óragyár luxus brandje, „és
a cári időkre mutat vissza. Ezek luxusórák egyértelműen.
A rakétagyárnak egyébként volt egy sajtóközleménye, amit most már nem találok meg, de körülbelül egy évvel ezelőttről, ezzel az órával kapcsolatban, amiben elmondták, hogy igen,
ez egy egyedi gyártás.
Konkrétan ezt az IPF oldalán nem lehet összekonfigurálni, de nagyon hasonló órákat igen” – hallhatjuk.
Amit tudunk róla: „Fehér arany a tokja, van egy belső gyűrűje, ami látszik, ez az összes Peterhof-órának a sajátossága, és Putyin órája esetében koromfekete onyxról kell beszélni. Érdekes, hogy olyan mutató és olyan számlap került rá, amit semelyik másik óra nem kap meg. Maga a logója megegyezik az összes IPF órának a logójával.”
Az ára nagyjából 1,8 millió rubel, vagyis nyolc millió forint
– állapítja meg a szakértő.
Nyitókép: Youtube