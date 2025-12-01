Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
luxusóra IPF Imperial Peterhof Factory Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Döbbenetes dolgot szúrtak ki Putyin kezén az Orbán-találkozón: nem véletlen, hogy pont ezt viselte

2025. december 01. 06:48

Mindenki a tárgyalóasztalt figyelte, de a szakértők szeme megakadt egy árulkodó részleten.

2025. december 01. 06:48
null

A Beszéljünk az órákról YouTube-oldal új információkat közölt az Orbán-Putyin csúcstalálkozókról, mégpedig az orosz elnök órájára vonatkozóan.

Hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

milyen órát viselt Putyin a találkozás alatt? 

Rengeteg svájci luxusórát lehetett látni eddig Putyinon, és fontos üzenete van, hogy az elnök mikor melyik órát hordja, tudjuk meg.

Putyin az Imperial Peterhof Factory óráit hordja, ami a a Raketa óragyár luxus brandje, „és

 a cári időkre mutat vissza. Ezek luxusórák egyértelműen.

A rakétagyárnak egyébként volt egy sajtóközleménye, amit most már nem találok meg, de körülbelül egy évvel ezelőttről, ezzel az órával kapcsolatban, amiben elmondták, hogy igen, 

ez egy egyedi gyártás. 

Konkrétan ezt az IPF oldalán nem lehet összekonfigurálni, de nagyon hasonló órákat igen” – hallhatjuk.

Ezt is ajánljuk a témában

Amit tudunk róla: „Fehér arany a tokja, van egy belső gyűrűje, ami látszik, ez az összes Peterhof-órának a sajátossága, és Putyin órája esetében koromfekete onyxról kell beszélni. Érdekes, hogy olyan mutató és olyan számlap került rá, amit semelyik másik óra nem kap meg. Maga a logója megegyezik az összes IPF órának a logójával.”

Az ára nagyjából 1,8 millió rubel, vagyis nyolc millió forint

 – állapítja meg a szakértő.

Nyitókép: Youtube

 

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. december 01. 08:47
Fogalmam sincs arról, hogy milyen halálos betegségben szenved Putyin, mit miért visel. Azt gondoltam viszont, hogy ez egy relativizáló cikk. Az egyik ukrán oligarchának arany wc-re van, Elenskynek Olanája van, ki tudja, ő hány wc-s. No erre kiderül, hogy Putyin drágább órát visel. Szánalmas. Esetleg az óra megjövendöli, hogy mikor lesz a világvége, a fordulópont a klímaváltozában? Szánalmas írás.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 01. 08:46
Remélem azért a pontos idöt is mutatja.... az óra. Mikor lehet újra Ladát venni Magyarországon? A sok ejus idegromboló "asszisztens" nélkül?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 01. 08:43
"auditorium 2025. december 01. 08:20 Azt senki nem szúrta ki, hogy forditva van rajta az óra ?" Mert a jobb kezén van? Ha olyan egyedi gyártású, tehették volna a tekerőt balra, hogy lássa, mikor beállítja, de lehet, hogy rühelli, ha a tekerő bökdösi a kézfejét. Az furcsább, hogy be tud csúszni a mandzsetta a szíj alá, nagyon laza.
Válasz erre
0
0
haxima
2025. december 01. 08:41
Csak az irás lényegét nem értitek. Nem az a lenyeg, hogy mi pénz, hanem hogy orosz gyártmány. Mint az elnöki limo, meg az öltönye, meg a medve amin lovagol
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!