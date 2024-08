„Nehéz ügy!”– Mandiner-exkluzív Párizsból: szóra bírtuk a hatalmasat bukó férfi kajakosok edzőjét

Hüttner Csaba szövetségi kapitány azt ígérte, öt perc múlva nyilatkozik, majd eltűnt a csónakházban. Ön ebben a nehéz pillanatban is a rendelkezésünkre áll, ami több mint becsülendő... Éremért jött a magyar férfi kajaknégyes, de csak a 7. helyen végzett. Mi történt, van már magyarázat a kudarcra?

Nem nagyon tudok nyilatkozni erről. Ahhoz meg kellene nézni az adatokat, amiket mértünk verseny közben.

Érthető, hogy ön is csalódott, ráadásul a módszerének az egyik központi eleme a teljesítmény-diagnosztika. Ami viszont nem számszerűsíthető, ami fejben zajlott. Az, hogy másodjára rajtolt csak el a mezőny hogyan hatott Tótka Sándorékra?

Maga a rajt pillanata nem volt rossz. Inkább utána nem volt meg az a tempó, ami kellett volna, az hiányzott! Ez egy hosszú sprintszám, itt ha az elején nem mégy, akkor nem tudsz feljönni már.

Azért kellett megismételni a rajtot, mert egy egység, jelesül a magyar kiugrott. Emiatt óvatosabbak lettek a fiúk, nehogy kizárják őket?

Ilyenkor óvatosabbak természetesen, de azért azt láttam, sikerült a másodikba is jól belenyúlni. Nem azon múlott.

A fiúk rettentően csalódottak, a négyből ketten jöttek ki az újságírókhoz, Kuli István és Csizmadia Kolos. Mit látott rajtuk?

Hát nem boldogok.

Gyakorlatilag 7 éve építgetik ezt az egységet, azóta, mióta kiderült, hogy az olimpiai táv ezer helyett ötszáz méterre csökken. Kiugró világbajnoki és Európa-bajnoki eredményeket is elértek, volt, hogy az A döntőről is lemaradtak. Tokióban és Párizsban is a hetedik helyre futottak be. Ennyire nehéz ez a versenyszám?

A négyes azért különösen nehéz, mert nagyon pontosnak kell lenni, négy ember összehangolt munkáján múlik. Nehéz ügy.

A kép szimbolikus: lemaradt a mezőnytől a magyar férfi kajaknégyes

Fotó: Mediaworks/Csudai Sándor

2020-ban egy évvel elhalasztották az olimpiát, majd a 2021-es játékok előtt Kuli István megsérült és volt más személyi változás is. Most milyen hátráltató tényezők adódtak?

Nem volt hátráltató tényező, zökkenőmentes felkészülésünk volt. Ha most visszamennénk az időben, és valamit lehetne másképp csinálni, akkor sem tudom, mit tennék másképp.