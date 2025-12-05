Ft
Magyar Villamos Művek Zrt online csalások villanyszámla

Új trükkel próbálkoznak az adathalász online csalók

2025. december 05. 13:19

Most az MVM nevével élnek vissza.

2025. december 05. 13:19
null

Az elmúlt napokban ismét megszaporodtak a különböző közszolgáltatók nevében adathalász üzeneteket küldő, a jóhiszemű felhasználókat átverni, megkárosítani próbáló online csalók – figyelmeztetett cikkében a Világgazdaság.

Mint írják, az időzítés nem véletlen. A csalók arra számítanak, hogy az év végi nagy hajtásban, a céges bulik, a nagybevásárlások és az ünnepi előkészületek forgatagában 

az emberek jobban sietnek, figyelmetlenebbé válnak, és emiatt könnyebb csőbe húzni őket. 

A hét első felében a portál több olvasója is jelezte, hogy megszaporodtak az MVM nevében érkező, nyilvánvalóan adathalász sms-üzenetek. Általában a +36 30 480 5055 számról érkezik az üzenet, ami arról szól, hogy az ügyfél nem fizette be időben a villanyszámláját, és egy bizonyos mvmnext-megujitas.com oldalon keresztül ezt érdemes mielőbb megtennie, hogy elkerülje a késedelmi díjat.

Ám sem az érintett telefonszám, sem a megadott oldal nem tartozik az MVM-hez, 

vagyis a csaló az ügyfél adatait és pénzét szeretné megszerezni.

Az újabb adathalász incidens kapcsán a Világgazdaság megkereste az MVM-et is. A cég sajtóosztálya jelezte, hogy értesültek az esetről. Kiemelték, hogy az MVM Next rendszeresen és az utóbbi időben egyre sűrűbben figyelmezteti ügyfeleit az adathalász csalásokra, akár közlemények vagy a social mediában megjelent posztok által, illetve a hivatalos e-számla értesítőlevelükben is tesznek erre vonatkozó kiemelést.

A csalásokkal kapcsolatban a vállalat egy tájékoztató weboldalt is létrehozott, ahol az ügyfelek minden szükséges információt megtalálnak arról, hogy hogyan ismerhető fel egy adathalász üzenet. Ez a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat linken érhető el.

Sőt, az MVM 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívják az ügyfelek figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtsanak számukra egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában.

A vállalat kihangsúlyozta, hogy ha az MVM nevében keresnek valakit telefonon, vagy sms-ben, 

soha ne adjanak meg fizetéshez kapcsolódó adatokat, főleg nem bankkártyaadatokat, amellyel adathalász csalók visszaélhetnek. 

Telefonos megkeresés esetében pedig minden esetben csupán az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatokat kérik az MVM munkatársai. Amennyiben ezeken túli információkat kér az a cég nevében valaki, az feltehetően egy adathalász kísérlet.

Fotó: Pixabay
 

hivor
2025. december 05. 15:31
Telefonszám, domain név alapján beazonosíthatók. Hajrá rendőrség!
sagirdilsiz-2
2025. december 05. 15:02 Szerkesztve
Az ilyen típusú csalások ellen nehéz védekezni ( ha valaki nem kellően pénzügyi tudatos). Azt tudom javasolni, hogyha mindenáron át akarja valaki utalni a " hátralékot", akkor azt soha ne az üzenetben megadott linken keresztül utalja, hanem szépen menjen fel az internetbankra és onnan teljesítsen, akkor majd túlfizetésként fogja regisztrálni a szolgáltató (amennnyiben nem jogos a követelés) a befizetését, és majd a legközelebbi számlán visszavonja. ( ha a linken keresztül utal, soha nem fogja megtudni jogos volt-e követelés vagy nem) . Ha arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, kérjük, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.
