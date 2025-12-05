Új trükkel próbálkoznak az adathalász online csalók

Az újabb adathalász incidens kapcsán a Világgazdaság megkereste az MVM-et is. A cég sajtóosztálya jelezte, hogy értesültek az esetről. Kiemelték, hogy az MVM Next rendszeresen és az utóbbi időben egyre sűrűbben figyelmezteti ügyfeleit az adathalász csalásokra, akár közlemények vagy a social mediában megjelent posztok által, illetve a hivatalos e-számla értesítőlevelükben is tesznek erre vonatkozó kiemelést.

A csalásokkal kapcsolatban a vállalat egy tájékoztató weboldalt is létrehozott, ahol az ügyfelek minden szükséges információt megtalálnak arról, hogy hogyan ismerhető fel egy adathalász üzenet. Ez a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat linken érhető el.

Sőt, az MVM 2025. december 4-én 2026. január 31-éig tartó kampányt indít „Biztonság. Mi rávilágítunk” címmel, hogy felhívják az ügyfelek figyelmét a tudatosabb online jelenlét fontosságára, és támogatást nyújtsanak számukra egy biztonságosabb, kényelmesebb digitális ügyintézési környezet kialakításában.