Elharapóztak az internetes csalások: mutatjuk a leggyakoribb módszereket

Drasztikus megugrott a banki csalások száma

Az elmúlt években jelentősen nőtt az online és banki csalások száma Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint

2023-ban több mint 18 ezer sikeres banki csalást regisztráltak, amelyek összesen több mint 23 milliárd forintos kárt okoztak az ügyfeleknek.

Közleményükben arra is rámutattak, hogy 2024 második negyedévében a csalások száma és az okozott kár tovább emelkedett, elérve a 9 milliárd forintot. 2024 harmadik negyedévében 4676 sikeres csalást regisztráltak, míg két évvel korábban csak 1616-ot – vagyis két év alatt megtízszereződött a panaszok száma. 2024 utolsó negyedévében több mint 8,2 milliárd forintos kárt okoztak a csalók, ebből közel 2,5 milliárd forint bankkártyás, 5,7 milliárd forint pedig elektronikus fizetési forgalomhoz kapcsolódott – sorolták.

Az MNB kiemelte, hogy a csalók nem válogatnak: fiatalok, idősek, magánszemélyek és vállalatok egyaránt célpontok.

Különösen veszélyeztetettek a 18–29 éves korosztály tagjai, akik gyakran túlzottan magabiztosak digitális jártasságukat illetően, de nem mindig ismerik fel a csalások jeleit.

Hangsúlyozták, hogy az idősekre is nagy veszély leselkedik: minden negyedik online csalás áldozata nyugdíjas. A károsultak gyakran a havi nyugdíjukat vagy életük során felhalmozott megtakarításaikat is elveszíthetik, és mivel sok esetben szégyellik a történteket, emiatt nem is jelentik a csalást a banknak vagy a hatóságoknak.

Összeállításukból az is kiderült, hogy a csalók leggyakrabban telefonon (44 százalék), SMS-ben vagy e-mailben (42–42 százalék) keresik meg az áldozatokat. Sokan találkoznak csalókkal online piactereken, illetve hamis weboldalakon keresztül is.

Ezek a legfőbb csalástípusok Adathalászat: A csalók hamis banki vagy szolgáltatói weboldalakat, e-maileket, SMS-eket vagy telefonhívásokat használnak, hogy bizalmas adatokat (pl. banki belépési adatok, jelszavak, bankkártyaadatok) szerezzenek meg. Gyakran a bank nevében keresik meg az áldozatokat, és sürgős intézkedést kérnek.

Telefonos csalások: A csalók banki vagy rendőrségi munkatársnak adják ki magukat, és különféle ürügyekkel (pl. feltört bankszámla, folyamatban lévő nyomozás) próbálnak pénzt vagy adatokat kicsalni3

A csalók banki vagy rendőrségi munkatársnak adják ki magukat, és különféle ürügyekkel (pl. feltört bankszámla, folyamatban lévő nyomozás) próbálnak pénzt vagy adatokat kicsalni3 Hamis banki weboldalak: Egyre elterjedtebb, hogy a bűnözők lemásolják a bankok hivatalos weboldalait, és így csalnak ki pénzt az ügyfelektől. Az áldozatok gyakran észre sem veszik, hogy nem a valódi oldalon járnak.

Egyre elterjedtebb, hogy a bűnözők lemásolják a bankok hivatalos weboldalait, és így csalnak ki pénzt az ügyfelektől. Az áldozatok gyakran észre sem veszik, hogy nem a valódi oldalon járnak. Romantikus csalások: Online ismerkedési oldalakon bizalmi kapcsolatot építenek ki, majd különböző indokokkal (pl. sürgős anyagi segítség) csalnak ki pénzt.

Online ismerkedési oldalakon bizalmi kapcsolatot építenek ki, majd különböző indokokkal (pl. sürgős anyagi segítség) csalnak ki pénzt. Technikai támogatásnak álcázott csalások: Hamis hibajelzésekkel ijesztik meg a felhasználókat, és ráveszik őket, hogy telepítsenek szoftvert vagy osszák meg eszközeikhez a hozzáférést.

Hamis hibajelzésekkel ijesztik meg a felhasználókat, és ráveszik őket, hogy telepítsenek szoftvert vagy osszák meg eszközeikhez a hozzáférést. Online piacteres csalások: Hamis hirdetésekkel, nem létező termékekkel csalnak ki pénzt a vásárlóktól, akik előre utalják a vételárat, de a termék nem érkezik meg.

Hamis hirdetésekkel, nem létező termékekkel csalnak ki pénzt a vásárlóktól, akik előre utalják a vételárat, de a termék nem érkezik meg. Hamis kuponos csalások

Átutalásos csalások

Hamis befektetési ajánlatok

Ismétlődő levonásokkal járó csalások

Bankkártyás visszaélések

Közösségi média profilok átvétele, hamisítás

Ukrajnából működtetett bűnszervezetet is felszámolt már a rendőrség

Lapunk még tavaly nyáron számolt be arról, hogy az ukrán és a magyar rendőrök együttműködésével sikerült felszámolni egy Ukrajnából irányított, magyar embereket célzó online csalásokra szakosodott callcenter-hálózatot.

Két callcentert számoltak fel, ezekből Magyarországra irányultak a hívások, és a sértettek is valamennyien magyar állampolgárok voltak:

akkor mintegy 30 magyar sértettet azonosítottak, akiknek közel 360 millió forintos kárt okoztak az elkövetők.

A szervezetet egy 29 éves férfi irányította két társával, 41 embert fogtak el és 19-et tartóztattak le, valamint lefoglaltak több mint 20 millió forint értékű valutát és 12 nagy értékű gépjárművet.

A rendőrség azt javasolja, amennyiben valaki online csalás áldozatává válik, először értesítse a bankját, majd hívja a rendőrség 112-es segélyhívó számát.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***