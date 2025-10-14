Ft
„Ez pénzről és üzletről szól” – Lázár János tisztába tette az orosz kérdést Kaposváron (VIDEÓ)

2025. október 14. 21:29

A 20. Lázárinfón a miniszter arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy milyen hatással lenne a rezsicsökkentésre egy kormányváltás.

2025. október 14. 21:29
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter Kaposváron tartotta meg a sorban már 20. Lázárinfóját, ami most sem volt teljesen mentes az indulatoktól, bekiabálásoktól. 

A tárcavezető a fórumon egy nagyon fontos kérdéskört is igyekezett tisztába tenni. Gondolatmenetét azzal vezette fel, hogy sokat „csesztetik” a kormányt az oroszok miatt. „Leírják, mondják, nyomják, tolják reggeltől estig” – fogalmazott. Majd leszögezte:

Itt senki nem kívánja a háta közepére sem az oroszokat. Senki nem szereti az oroszokat.

Ez pénzről és üzletről szól” – hangzott el.

Lázár ezután ismertette, hogy 2025. szeptember 1-jei adatok szerint egy 100 négyzetméteres Kádár-kockában vagy egy 70 négyzetméteres lakásban 10 forint köbméter a gáz kilowattórája, és 36 forint az áram kilowattórája.

Ez 100 forint lenne, ami az áramot illeti, illetve 50 forint lenne, ami a gázt illeti. 

Mert ennyiért veszik a lengyelek, a csehek és ennél sokkal többért veszik a nyugatiak és az északiak” – sorolta a tényeket.

A miniszter kiemelte, hogy 

tehát most 10 forintért tudják garantálni a lakosságnak kilowattóráját a gáznak, és 36 forintért az áramnak, de amennyiben ezt nem az oroszoktól veszik, akkor ennek az 5-szörösét kell majd fizetni.

Lázár János arra is figyelmezetett, hogy ha nem a Fidesz fogja irányítani az országot, azonnal fel fogják emelni a gáz és az áram árát. Majd hozott egy elgondolkodtató példát is. Elhangzott, hogy míg Kaposváron egy átlagos háztartás szeptembertől tavaszig 270-300 ezer forint rezsit fizet összesen, addig ez az összeg 

  • Romániában 600 ezer forint, 
  • Lengyelországban 750 ezer forint,
  • míg Csehországban 850 ezer forint. 

A tárcaevezető gondolatmenetét azzal zárta, hogy ennek tudatában döntse el mindenki kire szavaz. „Nem rólunk döntenek: a saját gázszámlájukról, a saját villanyszámlájukról, a saját otthonukról és a sajét munkájukról hozzák meg a döntésüket” – hívta fel a figyelmet Lázár János.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

