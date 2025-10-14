„Ez pénzről és üzletről szól” – Lázár János tisztába tette az orosz kérdést Kaposváron (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter Kaposváron tartotta meg a sorban már 20. Lázárinfóját, ami most sem volt teljesen mentes az indulatoktól, bekiabálásoktól.

A tárcavezető a fórumon egy nagyon fontos kérdéskört is igyekezett tisztába tenni. Gondolatmenetét azzal vezette fel, hogy sokat „csesztetik” a kormányt az oroszok miatt. „Leírják, mondják, nyomják, tolják reggeltől estig” – fogalmazott. Majd leszögezte:

Itt senki nem kívánja a háta közepére sem az oroszokat. Senki nem szereti az oroszokat.

Ez pénzről és üzletről szól” – hangzott el.

Lázár ezután ismertette, hogy 2025. szeptember 1-jei adatok szerint egy 100 négyzetméteres Kádár-kockában vagy egy 70 négyzetméteres lakásban 10 forint köbméter a gáz kilowattórája, és 36 forint az áram kilowattórája.