„Továbbra is érdekel, hogyan fogja megoldani az ellenzéki sajtó, hogy miután 2022 óta kizárólag olyan szakértőknek adtak teret, akik szerint az oroszok mosógépből veszik ki a csipszet meg megfagytak és pénzügyi atombomba és Putyin összeszarta magát és leesett a lépcsőn a pocokarcú, szóval ha mindezek után lesz egy tűzszünet per béke, akkor az mivégre, hisz még nem vonult ki az utolsó ruszki ork a Krímből.”

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP