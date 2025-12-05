Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ceglédi Zoltán béke orosz-ukrán háború ellenzék Vlagyimir Putyin sajtó

Továbbra is érdekel, hogyan fogja megoldani az ellenzéki sajtó

2025. december 05. 13:15

Ha mindezek után lesz egy tűzszünet per béke, akkor az mivégre, hisz még nem vonult ki az utolsó ruszki ork a Krímből.

2025. december 05. 13:15
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Továbbra is érdekel, hogyan fogja megoldani az ellenzéki sajtó, hogy miután 2022 óta kizárólag olyan szakértőknek adtak teret, akik szerint az oroszok mosógépből veszik ki a csipszet meg megfagytak és pénzügyi atombomba és Putyin összeszarta magát és leesett a lépcsőn a pocokarcú, szóval ha mindezek után lesz egy tűzszünet per béke, akkor az mivégre, hisz még nem vonult ki az utolsó ruszki ork a Krímből.”

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 05. 13:22
"Európa pedig támogatni fogja Ukrajnát abban, hogy ne kelljen ilyen megalázó feltételeket elfogadnia" - Rácz Balfasz, 2025. november 21. Szegény Rácz-félék akkor mit fognak írni, amikor a valódi, sokkal keményebb orosz békediktátum érvénybe lép? Bandit várjuk szeretettel vissza a Mandiner kommentmezőjébe! :DD
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!