Távol a párizsi álomtól, ugyanabba a folyóba lépett férfi kajaknégyesünk, mint Tokióban

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

***

Hét éve készült egy óriási dobásra a magyar férfi kajaknégyes Hűvös Viktor irányításával. A 2016-os riói játékok után egyértelmű lett a helyze: 1000 helyett 500 méteren rendezik az olimpiákon a csapathajós versenyeket. Ehhez igazodva épített a szakvezetés 200 méteres, sprinter versenyzőkre, s a 2017-ben 500 párosban nem hivatalos világrekord idővel Európa-bajnok Nádas Bence, Tütka sándor kettősre. Komoly hullámvölgyek és szép sikerek is övezték a csapat útját. A 2021-re halasztott tokiói játékok előtt Kuli István sérülése miatt kényszerből változtatni kellett az összeállításon, s nyilván az sem a K4 malmára hajtotta a vizet, hogy Tótka Sándor 200 egyesben is indult, s olimpiai bajnok is lett!A négyes a hetedik helyre futott be Tokióban, de tavaly például ezüstérmes lett a világbajnokságon, s nem csak Kuli tért vissza, hanem a 200-on olimpiai negyedik őserővel, Csizmadia Kolossal is acélosabb lett.

A keddi előfutamában a második helyen ért a célba egységünk a szerbek mögött, és pótvizsga (reményfutam) nélkül továbbjutott. A csütörtök délelőtti elődöntőben is a második helyen végeztek Tótkáék, ezúttal a németek mögött, és biztosították simán a helyüket a szűk két órával később rajtoló nyolcas döntőben.

A fő esélyes Németország és Ausztrália mellé a hatos pályára kaptak besorolást a fiúk, baljukon, a hetesen a spanyolok szerepeltek. Az izgalmakat fokozandó egy egység, pont a miénk (4) kiugrott a rajtnál, amit meg kellet ismételni... Lehet, ez is közrejátszott abban, hogy

nem kezdtek jól Nádas Bencéék, 250 méternél az ötödik helyen haladtak, de nem kis hátrányt szedtek össze. A táv második felében sem sikerült újítani, illetve az élboly kibírta a kegyetlen tempóját. Német, ausztrál, spanyol befutó nagy csatában,

Magyarország hetedik lett - ugyanúgy, mint Tokióban. Pedig mennyi munkát tettek bele a fiúk...