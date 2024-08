KO-t adott Imane Helif saját sportágának – kettészakadhat a boksz amatőr része

A NOB erre közölte, hogy az IBA tisztességtelen és átláthatatlan eljárással zárta ki a vb-ről a két versenyzőt. Elismerte ugyan, hogy a szervezet levélben értesítette őket a tesztek eredményeiről, de illegitimnek tartja a szerinte ad hoc jelleggel elvégzett vizsgálatokat, és közölte, hogy az olimpián való részvétel feltételrendszerét a játékok alatt nem lehet megváltoztatni.

A NOB szabályrendszere alapján így mindkét interszexuális bokszoló versenyezhetett a párizsi olimpián, amelyen végül az ismert körülmények közt mindketten aranyérmet nyertek, minden női bokszolót legyőzve.

És itt jön a képbe a NOB által lelkesen támogatott World Boxing, amelynek nem titkolt célja a sportág nemzetközi irányításának átvétele.

Az öt új nemzeti szövetség csatlakozásával 42-re emelkedett nemzetközi amatőr ökölvívó-szövetség tagszerezeteinek száma, ezzel egyre növekszik a befolyásuk is, miközben az IBA-é csökken. A WB vezetésének célja, hogy a NOB hivatalosan is elismerje mint a sportág világszervezetét, és a jövőben, akár már a 2028-as Los Angeles-i olimpián ők szervezhetik az ökölvívó-versenyeket (Az olimpiai ökölvívótorna szervezését és lebonyolítását a 2021-s tokiói, majd a 2024-es párizsi olimpián is a NOB intézte, az IBA-t mellőzve).

Már amennyiben egyáltalán benne marad az olimpiai porgramban a boksz, hiszen a párizsi botrány eredményeként még azt sem lehet tudni, hogy így lesz-e.

A World Boxing pedig állítása azt szeretné elérni, hogy továbbra is legyenek ökölvívó-versenyek az olimpiákon – de hogy ez skerül-e, és mit eredményez a világ ökölvívásában, az egyelőre nagy kérdés.