Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter ökölvívás Orbán Viktor

Ez politikai teljesítmény

2025. október 21. 12:14

Az elmúlt hetekben Magyar Péter láthatóan mindent megtesz azért, hogy erős, kormányzóképes alternatívának mutassa magát. A valóság azonban az, hogy ez csupán egy gondosan megírt színdarab.

2025. október 21. 12:14
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Egyik fent van a táblán, a másik csak fent szeretne lenni.

Az elmúlt hetekben Magyar Péter láthatóan mindent megtesz azért, hogy erős, kormányzóképes alternatívának mutassa magát. A valóság azonban az, hogy ez csupán egy gondosan megírt színdarab. A megrendelt kutatások és az erőltetett, mostanra inkább kínos országjárás legfeljebb látszaterőt adnak — tartalmat viszont nem.

Orbán Viktor ezzel szemben nap mint nap bizonyítja, hogy nemcsak belpolitikai, hanem diplomáciai téren is az európai politikai színtér egyik meghatározó szereplője. Az elmúlt hónapokban alig volt hét, hogy ne tárgyalt volna valamelyik vezető politikussal, vagy ne egyeztetett volna jelentős beruházásokról. Tegnap este például »csak« egy baráti beszélgetést folytatott Aleksandar Vučić szerb elnökkel, aki nyíltan támogatásáról biztosította őt és a Békemenet résztvevőit.

Három és fél év következetes munka után elérte, hogy Budapesten legyen a Trump–Putyin találkozó, és azt is, hogy a régió szuverenista országai sorra beálljanak mögé. Ez politikai teljesítmény.”

Fotó: Móna Márk Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namivan-2
2025. október 21. 12:49
"...hogy a régió szuverenista országai sorra beálljanak mögé." Sajnos, bőven van hely Magyarország mögött.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 21. 12:35
A tarajos egy ócska fogott influenszer.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!