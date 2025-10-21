„Egyik fent van a táblán, a másik csak fent szeretne lenni.

Az elmúlt hetekben Magyar Péter láthatóan mindent megtesz azért, hogy erős, kormányzóképes alternatívának mutassa magát. A valóság azonban az, hogy ez csupán egy gondosan megírt színdarab. A megrendelt kutatások és az erőltetett, mostanra inkább kínos országjárás legfeljebb látszaterőt adnak — tartalmat viszont nem.

Orbán Viktor ezzel szemben nap mint nap bizonyítja, hogy nemcsak belpolitikai, hanem diplomáciai téren is az európai politikai színtér egyik meghatározó szereplője. Az elmúlt hónapokban alig volt hét, hogy ne tárgyalt volna valamelyik vezető politikussal, vagy ne egyeztetett volna jelentős beruházásokról. Tegnap este például »csak« egy baráti beszélgetést folytatott Aleksandar Vučić szerb elnökkel, aki nyíltan támogatásáról biztosította őt és a Békemenet résztvevőit.

Három és fél év következetes munka után elérte, hogy Budapesten legyen a Trump–Putyin találkozó, és azt is, hogy a régió szuverenista országai sorra beálljanak mögé. Ez politikai teljesítmény.”

Fotó: Móna Márk Facebook-oldala