Imane Khelif nem áll le, Donald Trumpot és Elon Muskot is bíróság előtt szeretné látni

A párizsi olimpia ugyan véget ért, de a francia rendezésű játékok botrányai továbbra is nagy hullámokat vernek. Így van ez a férfi kromoszómái ellenére a női 66 kilogrammos bokszolók között olimpiai bajnoki címet szerző Imane Khelif esetében, hiszen az algériai ügyvédje, Nabil Boudi bejelentette, ügyfele ismeretlen tettes ellen zaklatás miatt feljelentést tett.

A francia ügyészségre benyújtott keresetben többek közt a Telsa alapítója, az X (korábban twitter) tulajdonosa, Elon Musk valamint a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling neve is szerepel.

A jogi képviselő szerint az említettek Kheliffel kapcsolatos bejegyzései gyűlöletkeltésre is alkalmasak voltak. Hozzátette, keresetük valójában az X ellen irányul, de a francia törvények értelmében ismeretlen tettessel szemben nyújtották be. Khelif ügyvédje beszélt arról is, hogy Rowling és Musk mellett a volt amerikai elnök, jelenlegi elnökjelölt, Donald Trump is tweetelt Helif esetével kapcsolatban.

„A volt amerikai elnök is posztolt az esettel kapcsolatban, ezért akár szerepel a neve a keresetben, akár nem, őt is vizsgálják majd a nyomozás során.

Azt kérjük a nyomozóktól, hogy ne csak ezen ismert embereket vizsgálják meg, hanem mindenkit, akit szükségesnek éreznek. Ha az eset a bíróság elé kerül, akkor ezek az emberek bíróság elé fognak állni.

A keresetet ugyan Franciaországban nyújtottuk be, de az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelmet folytató ügyészségnek lehetősége van arra, hogy más országoktól kölcsönös jogsegélyt kérjen” – fogalmazott. Érdekesség, hogy időközben a magyar rendőrség is nyomoz Khelif olimpiai szereplése ügyében.