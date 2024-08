Így kaszál eurómilliókat a Fradi a játékoseladásain

Lisztes saját nevelésűként is letette a névjegyét és óriási hasznot hozott a Fradinak

A nemzetközi futballban gyakori és jól bevált klubmodell, amikor az adott egyesület saját utánpótlására épít, kineveli, felépíti a fiatal tehetségeket, majd nagy haszonnal továbbadja őket a tehetősebb csapatoknak. Hosszú ideje ezt az irányt követi például a holland Ajax vagy a horvát Dinamo Zagreb, ezeknél a kluboknál a költségvetés fontos és tekintélyes részét teszi ki ezeknek a futballistáknak az eladásából szerzett bevétel.

Az FTC egyértelműen nem a fentebb vázolt utat járja, de Lisztes Krisztián a szabályt erősítő kivétel. A támadó középpályásként és csatárként is bevethető játékos még 2017-ben, 12 éves korában került a zöld-fehérekhez. Első profi szerződését 2021 nyarán írta alá, az NB I-ben 2022 májusában mutatkozott be, látványos és gólerős játékának köszönhetően felfigyelt rá az Eintracht Frankfurt, amely 2023 szeptemberében jelentette be a szerződtetését.