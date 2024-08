Alaposan belehúztak! Jansen csapata, Ifjabb Lisztes új klubja és a Tottenham is a Fradi ellenfele lesz

Nyitókép: Facebook/Ferencvarosi Torna Club/Molnár Ádám

Sorozatban hatodszor jutott be nemzetközi kupa csoportkörébe a Ferencváros. A magyar rekordbajnok szerepelt a Bajnokok Ligájában (2020), az Európa Ligában és a Konferencialigában is. Ezúttal a második számú sorozat, az EL-csoportkörébe került be, s várhatta a pénteki számítógépes sorsolást. A négyből a második kalapba került a népligeti együttes, amely a következő ellenfeleket kapta az új típusú lebonyolítási rendszerben.

Az első (9 csapat nevét tartalmazó) kalapban olyan klubok szerepeltek, mint a Roma, a Manchester United és a Porto. Pascal Jansen csapata kevésbé magasan jegyzett ellenfelet kapott, a német Eintracht Frankfurt lesz az egyik ellenfele, mégpedig idegenben. Ismert, Ifjabb Lisztes Krisztián a nyáron éppen a Fradiból igazolt Détári Lajos egykori klubjához.

Szintén a kiemeltek közül a másik rivális az angol Tottenham Hotspur lesz, amely utazik a Groupama Arénába.

A második kilencesből az új holland edző előző együttesét, az AZ Alkmaart és a görög PAOK Szalonikit sorsolta ki az algoritmus, a harmadikból a svéd Malmö és az ukrán Dinamo Kijev, a negyedikből a francia Nice és a belga Anderlecht került az FTC mellé.

Hajnal Tamás sportigazgató és Orosz Pál vezérigazgató a helyszínen figyelte a sorsolást

Fotó: printscreen/M4Sport

A pontos menetrend még nem készült el. Amint látható a magyar csapat fogadja majd a Tottenhamet, az Alkmaart, a Malmöt és a nizzaiakat. Idegenben Frankfurtban, Szalonikiben, a Kijev vendégeként (a háború miatt semleges helyszínen) és Brüsszelben lépnek majd pályára ősszel Dibusz Dénesék.

A teljes, 36 csapatos mezőnyt egy közös tabellán jegyzik majd, s annak megfelelően lehet továbbjutni. Az összesítésben a legjobb nyolc közvetlenül a 16 közé jut; a kilencedik és a 24. hely között végzettek megmérkőznek a kieséses szakasz rájátszásában, a győztesek pedig az utolsó 16 közé jutnak. Tavasszal egyenes kieséses rendszerben folytatódnak majd a küzdelmek.