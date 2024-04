Kubatov Gábor odaszólt a riválisoknak, aztán elmondta, miért érdemes a Fradiba igazolni

Kubatov Gábor is előadást tartott kedden a Groupama Arénában rendezett Football Forum Hungary 2024 nemzetközi labdarúgó-konferencián – számolt be Nemzeti Sport. A Ferencvárosi Torna Club elnöke arról beszélt, hogy egy külföldi futballistának miért is érdemes a Fradit választania. Előadásának elején azonban finoman odaszólt a MOL csoport szponzorációs és kommunikációs vezetőinek, akik épp előtte tartottak prezentációt.

„Ha jól értem, a Mol után következem. Támogatója volt a Fehérvárnak, most pedig az Újpest tulajdonosa. A szurkolóinkat idézve azt is mondhatom: tegnap Vidi, ma meg Újpest, nem lesz ez jó, nagyon úgy fest. Persze, ezt a szurkolóink egy kicsit másképp mondják...”

– mondta Kubatov, majd tételesen felsorolta azokat az érveket, amelyek egy külföldi játékos karrierépítése szempontjából Magyarország és az FTC mellett szólhatnak.

Kiemelte, hogy bár sokan azt hinnék, egy labdarúgó szerződtetése csak a pénzről szól, szerinte ennél sokkal több lényeges tényező létezik. Beszélt a klub 125 éves történelméről, megemlítette, hogy

húsz szakosztályuk, 3000 igazolt sportolójuk és 244 edzőjük van, és a Ferencváros sportolói 33 olimpiai bajnoki címet, 57 világbajnoki és 84 Európa-bajnoki aranyérmet nyertek.

A labdarúgásban 35 bajnoki címével magyar rekorder a Fradi, és versenyben vannak a 25. kupagyőzelemért, zsinórban ötször szerepeltek a nemzetközi kupaporondon, és az egyetlen magyar klub, amely aranylabdás játékost adott a magyar labdarúgásnak – említette meg. Hozzátette, egy sportolónak sem mindegy, milyen környezetben él, és Magyarország jelenleg Európa legbiztonságosabb országa.

Kiemelte, hogy s sportolók itt inspiráló közegbe érkezhetnek, ahol minden feltétel adott a magas szintű munkához. Az infrastrukturális háttér kapcsán nemcsak a Ferencvárosról beszélt, felsorolta az elmúlt években Magyarországon történt stadionépítéseket, pályafelújításokat, majd részletesen kitért a Groupama Arénára is.

„Kivételes módon ez egy nyereségesen működtetett stadion. Irdatlan bevételeink vannak. Mi voltunk az elsők, akik el merték adni a stadion nevét. Eladtuk a skyboxokat, a huszonhét skybox eladása milliárdos bevételt jelent, évi kétszáz rendezvénynek ad otthont a stadion.

A sportesemények mellett konferenciákat, koncerteket, de esküvőket is tartanak itt.

A stadionunkat a német Sportfive ügynökség üzemelteti, amely Európa több országában működtet stadionokat. Mindenből pénzt csinálunk, az eladott kezdőrúgásoktól kezdve a legkülönbözőbb kezdeményesekig. Most például azon dolgozunk, hogy plusz pénzért gyorsabb legyen a bejutás a stadionba. Ami azonban a legfontosabb, hogy biztonság van a stadionban” – fogalmazott Kubatov Gábor.

Az FTC elnöke ezután felidézte a szurkolókkal szembeni konfliktusokat, azt a folyamatot, ami elvezetett a mostani állapothoz. Kitért a vénaszkenner bevezetésére, az objektív felelősség elvére, hogy azon szurkolókkal szemben, akik kárt okoznak az egyesületnek, kártérítési pert indítanak – volt már erre példa.

Kubatov Gábor zárszavában gazdasági és szakmai szempontok mentén összegezte, miért érdemes a Ferencvárost választani:

„Nem késünk a fizetésekkel, nem egy nappal később, hanem inkább előbb utalunk. Nem cserélünk folyamatosan edzőt. Budapest nagyváros, szívesen érkeznek ide a külföldi játékosok, Magyarország egy fejlődő gazdaság, fejlett az infrastruktúra, kedvező az adózás, biztonság van a stadionban és utcákon is. Itt nem fordulhat elő, mint például Horvátországban, hogy leszállítják a szurkolók a buszról a játékosokat és megverik őket. Az igazolásokat komoly tudományos háttérrel választjuk ki, fejlett az orvosi háttér. Magyarországon jók az életkörülmények és innen tovább is lehet lépni. Az elmúlt években mindegyik európai topligába adtunk már el játékost, de még az Egyesült Államokba is igazoltak tőlünk. Van előrelépési, fejlődési lehetőség. Ez mind a Ferencváros mellett szól.”